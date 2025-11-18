PTP-psykolog till Barn- och Ungdomshälsan
2025-11-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vi söker en PTP-psykolog till Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan. Organisatoriskt kommer du att tillhöra Barn- och Ungdomshälsan. Inom Länsenheten arbetar i dag femton psykologer varav åtta psykologer arbetar inom Barn- och Ungdomshälsan och sju psykologer inom Mödra- och Barnhälsovården.
Vi sökerNu söker vi dig med psykologexamen och som har B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll ska du ha god samarbetsförmåga det vill säga du värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Är lyhörd och kan anpassa dig till andra. Vidare lyssnar du, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Det här får du arbeta medDu kommer att möta barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år samt deras föräldrar. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser innan bekymmer vuxit sig alltför stora. Det kan handla om barn och ungdomar med nedstämdhet, oro/ångest, psykosomatiska problem, irritabilitet, humörsvängningar, lindriga beteendeproblem och krisreaktioner. Du kommer även att samverka med barnets/ungdomens övriga nätverk och viktiga vårdgrannar.
Arbetet kommer att vara omväxlande och utvecklande. Utöver kliniskt behandlingsarbete kommer du få vara med och vidareutveckla verksamheten löpande utifrån din kreativitet och erfarenhet tillsammans med dina kollegor. Just nu pågår ett utvecklingsarbete, kring olika föräldrastödsgrupper, i digitalt format.
Du får både individuell handledning samt möjlighet till professionshandledning i grupp.
PTP-psykologen deltar även i Region Norrbottens PTP-program.
Det här erbjuder vi dig- Intern-och extern handledning.
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenAnställningen är en PTP placering på 1 år, på heltid och arbetstiden är förlagd dagtid 08:00-17:00. Tillträde januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Cecilia Sandström cecilia.v.sandstrom@norrbotten.se 076-105 36 02
