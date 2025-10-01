PTP-psykolog till Allmänpsykiatrisk öppenvård
Region Örebro län satsar på rekrytering av PTP-psykologer med tillträde den 1 mars 2026. En av tjänsterna är i år förlagd hos oss på Allmänpsykiatriska mottagningen i Karlskoga men delfinansieras centralt.
Allmänpsykiatrisk mottagning Karlskoga har i uppdrag att bedöma, utreda, behandla och rehabilitera patienter med behov av specialistpsykiatriska insatser. Vi finns på Karlskoga Lasarett och vårt upptagningsområde inkluderar Karlskoga, Degerfors och Laxå kommun. Vi är ett team och en enhet med stort engagemang, mycket kunskap och erfarenhet. Psykologgruppen består just nu av sju psykologer med en bra mix av kompetens och bakgrund. Tillsammans med andra yrkesgrupper inom enheten samarbetar vi för att ge bäst möjlig vård inom området allmänpsykiatri. Låter detta intressant och du är en person med stort intresse för psykiatri i allmänhet samt för vår patientgrupp i synnerhet kan detta vara ett tillfälle för dig att vidareutveckla dig, både som person och inom din profession.
Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser samt patient- och anhörigutbildningar. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården. Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att under handledning arbeta konsultativt och personstödjande med psykologiska insatser och bedömningar. Övrigt psykologarbete kan innefatta exempelvis handledning, utbildning, konsultation och olika former av utvecklingsarbete på mottagningen. Tjänstens innehåll sker i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för PTP-tjänstgöring.
Region Örebro län genomför kontinuerligt ett PTP-program som leds av studierektor. Programmet innehåller utbildningsseminarier och studiebesök samt regelbundna träffar med övriga PTP-psykologer. Du förväntas delta aktivt i programmet.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
