PTP-Psykolog till Allmänpsykiatrin, Piteå
Region Norrbotten / Psykologjobb / Piteå Visa alla psykologjobb i Piteå
2026-07-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Kalix
eller i hela Sverige
Hos oss på Psykiatriska mottagningen i Piteå möts du av ett engagerat team, god sammanhållning och en kultur präglad av ständig utveckling. Är du nyfiken, vill lära dig mer och gillar att anta nya utmaningar? Då kan detta vara rätt plats för dig.
Allmänpsykiatrin Piteå är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som erbjuder utredning, behandling och uppföljning för vuxna patienter med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Här arbetar flera professioner tillsammans för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter.
Vårt upptagningsområde omfattar Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog. Vi är cirka 70 medarbetare som tillsammans tar ansvar för verksamhetens utveckling och kvalitet. Arbetet sker både på mottagningen och nära patienten genom uppsökande insatser och samverkan med hälsocentraler, kommuner och andra vårdgivare. Som en del av Region Norrbottens omställning till Nära vård utvecklar vi arbetssätt som gör vården mer tillgänglig och individanpassad.
Just nu pågår ett spännande utvecklingsarbete genom vårt specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT). Teamet arbetar förebyggande för att minska behovet av slutenvård, korta vårdtider och skapa ökad delaktighet för patienterna genom tidiga insatser och vård nära individen.
Vill du vara med på vår resa? Välkommen med din ansökan!
Vi söker
Vi söker dig som har psykologexamen samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har utbildning inom psykoterapi steg 1 och/eller inom evidensbaserade behandlingsinriktningar. Även legitimation som psykoterapeut, erfarenhet av arbete inom psykiatri, psykologiskt behandlingsarbete, psykologiska utredningar samt arbete inom hälso- och sjukvård är meriterande. Vidare är kunskaper i något av de nationella minoritetsspråken samt erfarenhet av journalsystemen VAS eller Cosmic även det meriter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. Som person ser vi att du är flexibel och stabil, du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan vara lugn och kontrollerad i stressade eller pressade situationer. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och är kvalitetsmedveten.
Det här får du arbeta med
Som PTP-psykolog hos oss erbjuds du ett utvecklande och varierande arbete inom specialistpsykiatrin. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom specialistpsykiatri i nära samarbete med erfarna kollegor och olika professioner. Du blir en viktig del av vårt arbete för att skapa framtidens psykiatri i Norrbotten.
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att bestå av bedömning, utredning och behandling av patienter med psykiatriska tillstånd som är i behov av vård på specialistnivå. Du arbetar i nära samverkan med erfarna kollegor från flera professioner och får möjlighet att utveckla dina kliniska färdigheter i en stimulerande lärandemiljö.
Hos oss vill vi kunna erbjuda goda förutsättningar för lärande, utveckling och en hållbar introduktion i yrkesrollen. Därav söker vi dig som genomföra din PTP-tjänstgöring i en verksamhet där kvalitet, utveckling och patientfokus står i centrum.
Det här erbjuder vi dig
Handledning
Arbete dagtid, helgfria vardagar
Flexibel arbetstid
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en utbildningstjänst under 1 år enligt PTP-psykolog. Tjänsten är på heltid med arbetstiden förlagd till dagtid 8-16:30. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Psykologförbundet,
Thomas Berggren thomas.b.berggren@norrbotten.se Jobbnummer
10005232