PTP-psykolog till Affektiv mottagning 3
Region Uppsala / Psykologjobb / Uppsala Visa alla psykologjobb i Uppsala
2026-02-18
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Affektiv mottagning 3 är en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin i Uppsala. Vår målgrupp är personer över 25 år med en eller flera av diagnoserna bipolär sjukdom, depression, ångestsyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar i multiprofessionella team och vår målsättning är att ha tydliga och konkreta behandlingsriktlinjer samt goda flöden för samtliga patientgrupper.
Ditt uppdrag
Syftet med PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) är att psykologen påbörjar sin utveckling mot en professionell identitet genom att tillämpa de kunskaper psykologutbildningen givit. PTP ger övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden inom en organisation. Genom att utöva kunskaperna i praktiskt psykologarbete under handledning, skapas förutsättningar för yrkesverksamhet i självständig ställning. Alla PTP-psykologer inom verksamhetsområde psykiatri erbjuds att delta i ett PTP-program. Programmet består av seminarieserier och studiebesök inom olika områden och verksamheter i och utanför verksamhetsområde psykiatri. Tid och tillfälle ges till reflektion och erfarenhetsutbyte inom PTP-gruppen.
PTP-tjänstgöring inom Akademiska sjukhuset i Uppsala sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Tjänstgöringen omfattar både individinriktat patientarbete samt övrigt psykologarbete.
Som PTP hos oss har du ett varierat och meningsfullt uppdrag. Du gör liksom övriga psykologgruppen bedömningar, utredningar och bedriver psykologisk behandling både individuellt och i grupp. Du har ett nära samarbete med det övriga teamet i patientarbetet och du deltar aktivt i mottagningens utvecklingsarbete. Du har regelbunden handledning och du har alltid tillgång till kollegial vägledning.
Du som börjar hos oss kommer ingå i en mycket trevlig arbetsgrupp med kompetenta, kreativa och handlingskraftiga kollegor i ett sammanhang med tydliga rutiner och riktlinjer i kombination med professionell frihet och autonomi. Vi har en positiv lösningsfokuserad mottagningskultur med mycket skratt och gott samarbete över professionsgränser. Detta märks när du är på mottagningen och syns i våra medarbetarenkäter. Vi är stolta över vår mottagning och glada att vi nu kan välkomna ytterligare en kollega!Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Du har examen från psykologprogrammet med grundläggande psykoterapiutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Du tycker om att arbeta i team, är positiv, engagerad och vill bidra till att mottagningens arbete och rutiner utvecklas på ett positivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du är lugn och kontrollerad under stress eller i pressade situationer och fokuserar på rätt saker. Du förblir motiverad och arbetar på, även när hinder uppstår, tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på ett år från 2026 09 01 eller enligt överenskommelse. Arbetet på mottagningen bedrivs helgfri måndag till fredag under dagtid.
Inför anställning kommer kontroll att göras i misstanke- och belastningsregister.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Maria Stenström, 018-611 20 13
Biträdande avdelningschef/specialistpsykolog Sharare Engman 018-611 74 75
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS278/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9748837