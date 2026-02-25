PTP-psykolog, Psykiatriska kliniken mottagning 1, Skellefteå
2026-02-25
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken ingår i Närsjukvårdsområde Skellefteå tillsammans med Akutmottagning, Centrum för opererande verksamheter, Medicinsk och Geriatrisk klinik, Rehabcentrum samt Primärvård i Skellefteå och Norsjö kommun. Tillsammans ska vi verka för en god och nära vård.
Psykiatriska kliniken består av cirka 250 medarbetare. Här bedrivs såväl öppen- som slutenvård samt psykiatrisk tvångsvård. Vi har två allmänpsykiatriska vårdavdelningar, och en beroendeavdelning. I öppenvården ingår bland annat två vuxenmottagningar, en mottagning för unga vuxna (18-25 år), en beroendemottagning, jour- och bedömningsenhet samt andra specialiserade öppenvårdsenheter.
Mottagning 1 erbjuder nu en PTP-tjänst. Mottagningen bedömer, utreder och behandlar allmänpsykiatriska tillstånd på specialistnivå. Du kommer att vara en del av multiprofessionella team som omfattar läkare, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, skötare och medicinsk sekreterare. Du kommer jobba nära psykologer som finns på plats som kommer att handleda dig. Mottagning 1 har sina lokaler externt och centralt i Skellefteå.
Vill du göra verklig skillnad för människor med psykisk ohälsa? Hos oss får du både utvecklas och bidra - i ett team som trivs tillsammans och har patienten i fokus.
Som PTP-psykolog hos oss arbetar du självständigt under handledning med bedömning, utredning och behandling. Du deltar i vårt teamarbete kring patienterna och får delta i och följa deras vård. Här ges också möjligheter till utbildning och auskultationer inom relevanta områden, inom kliniken och hos vårdgrannar.
Arbetsuppgifterna följer Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer. Du har en handledare på plats och en välfungerande psykologgrupp. Du deltar i Region Västerbottens PTP-program med halvdagsträffar antingen förlagda i Umeå eller digitalt. Träffarna innefattar temadagar som leds av en erfaren psykolog, studiebesök eller genomgångar av professionsjuridiska och etiska frågeställningar. Förutom kompetensutveckling får du tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra PTP-psykologer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har psykologexamen med intresse för utredningar, bedömningar samt psykologisk behandling inom den specialiserade psykiatrin. Du är en trygg och stabil person med ett professionellt förhållningssätt. Samarbetsförmåga och flexibilitet är värdefulla egenskaper samt intresse för utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
ÖVRIGT
Utdrag ur belastningsregister är obligatorisk vid eventuell anställning.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
