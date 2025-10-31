PTP-psykolog, Omtanken Pedagogen Park UPH
Ska du göra din PTP? Vi har platsen för dig!
Vill du påbörja din psykologkarriär i en verksamhet där du får stöd, variation och blir en del av ett riktigt kompetent team? Då ska du söka PTP hos oss på Omtanken Pedagogen Park - en del av Medtanken Group med 11 UPH-team och lång erfarenhet av att jobba med barn och ungas psykiska hälsa i primärvården.
På Omtanken Pedagogen Park hittar du förutom UPH även vårdcentral, BVC och rehab. Våra medarbetare arbetar i nära samarbete med varandra och genom bredden av kompetens kan vi ta ett helhetsgrepp om våra patienters hälsa.
PTP-tjänsten är kvalitetscertifierad av Västra Götalandsregionen och du blir en del av det regionala sammanhållna PTP-programmet.
Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att få inblick i och lära dig arbetet med barn och ungdomars psykiska hälsa utifrån ett primärvårdsperspektiv, vilket innebär korta insatser och hjälp till självhjälp. Vi arbetar med internetbaserad terapi, individuella terapier i form av psykologisk rådgivning och primärvårdsanpassad kognitiv beteendeterapi (KBT) både fysiskt och digitalt, samt flertalet gruppbaserade transdiagnostiska interventioner såväl för barn och unga som deras föräldrar.
UPH har även ett samverkansuppdrag, varför vi även samverkar övergripande och konsulterar andra verksamheter som möter barn, ungdomar och föräldrar.
Vad du får hos oss
Strukturerad plan och handledning hela vägen
Möjlighet att jobba både fysiskt och digitalt
Ett nätverk med 60 kollegor inom UPH
Vi söker dig som
Har psykologexamen
Är nyfiken, engagerad och vill bidra till teamet
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Avtalad visstidsanställning 1 år
Tillträde: Januari 2026
Förmåner: Friskvårdsbidrag
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Ersättning
