PTP-psykolog
Praktikertjänst Aktiebolag / Psykologjobb / Västerås Visa alla psykologjobb i Västerås
2026-06-12
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Vi erbjuder nu PTP-tjänstgöring. Dina arbetsuppgifter består av att under handledning genomföra psykologarbete på vårdcentral vilket innebär att bedöma och behandla psykisk och beteenderelaterad ohälsa utifrån primärvårdens uppdrag. Fokus ligger på preventiva och tidiga insatser utifrån vanliga sökorsaker på en vårdcentral. Du kommer att i första hand ha fysiska, enskilda besök och eventuellt digitala vårdmöten, internet- och gruppbehandling.
Vi arbetar utifrån ett primärvårdsinriktat arbetssätt där arbetet inkluderar hög tillgänglighet och samarbete med andra professioner. Det är viktigt att du har ett intresse av att arbeta just primärvårdsinriktat vilket innebär att prioritera hög tillgänglighet för alla invånare med psykisk ohälsa.
Vi är en välbemannad vårdcentral i centrala Västerås med läkare (specialister i allmänmedicin), distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, psykoterapeut, mödrahälsovård, BVC, fysioterapeuter, undersköterskor och dietist. Vår målsättning är att ge patienten och patientens familj en trygg vård med hög tillgänglighet och kontinuitet.
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående med en god kommunikationsförmåga och förmågan att identifiera individernas unika behov. Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra i det dagliga, tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen.
Om dig
Du har avlagt psykologexamen med behörighet att genomföra PTP-tjänstgöring.
Du har läst inriktning KBT eller annan aktuell inriktning för psykologisk behandling.
Du har intresse för primärvård och primärvårdsanpassat arbetssätt.
Övrig information
Sista anmälningsdag 16 augusti 2026. Intervjuer sker löpande.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Norra Källgatan 26 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västmanlands län, Prima Vårdcentral Jobbnummer
9960718