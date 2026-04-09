PTP Psykolog till Barn och ungdomspsykiatrin, Luleå
2026-04-09
Vi är ett kompetent arbetslag med hög mognad och trevlig arbetsmiljö - vill du bli en av oss?
Vi söker nu två PTP-psykologer som vill genomföra sin praktiska tjänstgöring i en verksamhet där utveckling, samarbete och barnets bästa står i centrum. Vi arbetar både individuellt och i team. Vi ligger långt framme i utvecklingen av gruppbehandlingar för barn, ungdomar och föräldrar, vilket ger goda möjligheter att utveckla kompetens inom modern psykologisk behandling.
Vi söker
Vi söker dig som har examensbevis från psykologprogrammet. Det är meriterande om du har erfarenhet av journalföring samt kunskaper i journalsystemen Cosmic och VAS. Tidigare arbete med barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård ses också som en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du visar mognad och gott omdöme i ditt arbetssätt. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och har en välutvecklad empatisk förmåga i mötet med patienter, närstående och kollegor.
Det här får du arbeta med
Arbetsuppgifterna omfattar bedömning av behandlingsbehov samt individuella behandlingsinsatser för barn och ungdomar. Du deltar i och genomför gruppbehandlingar för barn, ungdomar och föräldrar. Arbetet sker i nära samarbete med andra professioner inom teamet och innefattar samverkan med skola, socialtjänst och andra vårdaktörer. Under ditt PTP-år får du kontinuerlig handledning av legitimerad psykolog samt möjlighet att delta i verksamhetens utbildningar och utvecklingsarbete. Du erbjuds även möjlighet att genomföra två neuropsykiatriska utredningar inom ramen för din praktiska tjänstgöring.
Det här erbjuder vi dig
En arbetsplats där vi värnar om både arbetsmiljö och utveckling
Möjlighet att vara med och forma vårt arbetssätt och våra behandlingsinsatser
Kompetensutveckling, handledning och ett starkt kollegialt stöd
En dynamisk och engagerad arbetsgrupp som tillsammans skapar hållbar vård
Reflektionstider samt tillgång till mindfulness
Nära tillgång till teamledare/psykolog i det dagliga arbetet
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö och ser samtidigt fram emot att ta tillvara dina kunskaper i verksamheten
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tidsbegränsad PTP-tjänst på heltid under perioden 1 september 2026 till och med 1 september 2027. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Tjänsten är inom barnsjukvården: Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Välkommen med din ansökan!
