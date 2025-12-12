Psykologkonsult med neuropsykiatrisk utredningskompetens
2025-12-12
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Stockholm
, Göteborg
Moment BUP Borlänge drivs på uppdrag av Region Dalarna och erbjuder barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård inom ramen för vårdval BUP. Är du psykolog med gedigen kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete? Lockas du av en verksamhetskultur som kännetecknas av evidensbaserad vård, omtanke, målstyrning och hög grad av kompetensutbyte inom professionen.
Om tjänstenSom konsult hos oss ansvarar du för att genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn och unga i samarbete med psykiatriker. Du arbetar med frågeställningar kring ADHD/Autism/IF/Bred psykiatrisk bedömning.
Uppdraget innebär resor till Borlänge. Patientbesök genomförs både fysiskt i externa mottagningslokaler och digitalt.
På Moment finns hög grad av struktur och välfungerande arbetsrutiner. Vi utvärderar våra behandlingar systematiskt och har 10 år av mycket fina kvalitetsutvärderingar. Vi verkar för ett stort kompetensutbyte med nätverksträffar, både inom och utanför företaget.
Som psykolog hos oss arbetar du tillsammans med ett flertal psykologer och psykiatriker samt andra professioner. Du kommer att delta i utredningar som en del av patienternas behandlingsplan. Behandlingsplanen innefattar både insatser före, under och efter utredningen. Innan du träffar patienterna har de alltid genomgått bedömningar och strukturerade kartläggning hos både sjuksköterska och läkare.
Vem är du?
Du är psykolog med minst tre (3) års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn och unga. Du har god kompetens inom neuropsykiatrisk test- och utredningsmetodik.
Du har gedigen kunskap om ADHD, Autism, IF och bred psykiatrisk differentialdiagnostik. Det är också meriterande att ha erfarenhet av att utreda yngre barn. Du arbetar självständigt och strukturerat och har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Du har goda referenser på neuropsykiatriskt utredningsarbete utfört det senaste året. Du kan göra åtaganden för ett visst antal utredningar över tid.
Som person har du ett positivt förhållningssätt, är trygg i din roll och kan vara både uppgifts- och relationsorienterad. Du uppskattar och bidrar till en god arbetsmiljö och ständig utveckling av verksamheten. Du är van att arbeta effektivt - och alltid med klientens bästa i fokus. Du är prestigelös, generös och engagerad.
Förstås ser vi gärna att du delar vår värdegrund:
VI GER
Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
Vi ger vård som ger hållbara resultat
Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt
VI LÄR
Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
VI GÖR SKILLNAD
Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé som förbättrar vården
Vi erbjuder dig
Som konsult på Moment får du ett varierat och ansvarsfullt uppdrag. Hos oss hittar du arbetsglädje, gemenskap, frihet och många möjligheter till utveckling. Du får vara del av en välrenommerad verksamhet som utför utredningar av hög kvalitet. Du kommer att ingå i ett stöttande team som skapar fantastiska resultat - varje dag. Här verkar du tillsammans med kollegor och konsulter i en kvalitetsfokuserad organisation med snabba beslutsvägar - allt för att du ska kunna göra det du gör bäst.
Om oss Moment grundades 2010 och erbjuder specialisttjänster inom psykologi, psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri till offentlig sektor, företag, och privatpersoner. Vi har mottagningar på nio orter i fem regioner: Stockholm, Vällingby, Malmö, Borlänge, Göteborg, Skövde, Uddevalla, Borås och Karlstad. Vi genomför även konsultuppdrag i hela Sverige. Hos oss arbetar mer än 70 psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap.
Företaget leds värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta. Moment har haft en mycket stark och sund tillväxt under ett flertal år och blivit utsedda till Gasellföretag fem gånger, senast 2022.
