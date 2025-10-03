Psykologisk verksamhetsutvecklare
Är du en engagerad psykolog som vill göra skillnad för elevernas välmående och skolgång? Vi söker en psykolog till ett tvåårigt utvecklingsprojekt där du får i uppdrag att utveckla nya arbetssätt och samarbeten inom psykologi och elevhälsa.
Välkommen med din ansökan!
Bakgrund
Vi strävar efter att varje elev ska lyckas i skolan, må bra och känna sig trygg. För barn och unga med psykisk ohälsa krävs ofta stöd från både skola och hälso- och sjukvård, vilket ställer höga krav på samordning och samverkan.
För att bättre möta elevernas behov vill vi utveckla nya arbetssätt och stärka samarbetet mellan olika aktörer. De kommande åren fokuserar vi därför på att ta fram och implementera metoder som möjliggör tidigare upptäckt och mer träffsäkra insatser.
Som en del i detta utvecklingsarbete söker vi nu en psykolog med uppdrag att bidra till att elever får rätt stöd - oavsett om behovet identifieras inom skolan eller vården. En viktig del av uppdraget är att kvalitetssäkra remisshantering och skapa strukturer som främjar tidiga och samordnade insatser.
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare inom psykologi och elevhälsa kommer du ha en central roll i att samordna och utveckla vårdkedjan, interna arbetssätt och övergripande stöd.
I detta projekt kommer du bland annat att:
- Säkerställa omhändertagandet av remissflödet mellan skola och regionen inom psykisk ohälsa.
- Praktiskt arbeta med remisserna i en samordnande funktion och säkerställa dokumentation, återkoppling och dialog med skola och vårdgivare. Detta för att säkerställa vidare åtgärder för enskild elev. Utveckla arbetssätt, samarbeten och rutiner.
- Samverka internt med skolornas elevhälsa och externt med region och andra kommunala förvaltningar.
- Skapa en säker och strukturerad vårdkedja mellan skola och En väg in/UPH/BUP.
- I framtiden kan uppdraget, om behov finns, innehålla kliniska insatser i samråd med skola, såsom stödjande insatser både till medarbetare och elev.
- I framtiden kan uppdraget omfatta att stödja skolornas arbete kring det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Din profil
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av arbete inom skola som psykolog och/eller inom barn och ungdomspsykiatrin. Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du är intresserad av att driva verksamhetsutveckling. Du skapar nya kontakter och underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt, levererar resultat och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Tjänsten erbjuder stora möjligheter till kreativitet och nytänkande inom givna ramar. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad psykolog.
- har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- arbete som psykolog inom skola och/eller förskola.
- arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin samt habilitering.
- att driva utvecklingsarbete som omfattar flera verksamheter samt professioner inom området.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en visstidsanställning på 50% tjänstgöring. Tillsättning sker enligt överenskommelse och omfattar 2 år.
Hos oss får du utvecklas i din profession tillsammans med kollegor och kommer arbeta utifrån vår arbetsplatskultur som präglas av att vi välkomnar, samarbetar, levererar och gör nytt! Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Observera att vid en slutintervju behöver du ta med psykologexamensbevis, legitimationsbevis samt id-handling.
Du behöver även uppvisa ett utdrag ur belastningsregister i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Om oss
Tjänsten kommer att organisatoriskt vara placerade i den centrala elevhälsan som är en nyinrättad stödenhet på den centrala förvaltningen för Förskola & Grundskola. Den centrala förvaltningen består av många olika professioner fördelade på olika enheter med uppdraget att ge stöd och vägledning till förskolor och skolor. I vårt uppdrag ingår bland annat att skapa förutsättningar för en god undervisning och hälso- och sjukvård och att följa upp att vi har en likvärdighet. För att klara vårt uppdrag är samarbete och tillit viktigt.
Läs mer om våra skolor samt förvaltningen Förskola & Grundskola: https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃƒ¶rvaltningen+fÃƒ¶r+FÃƒ¶rskola+&+Grundskola
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 oktober.
Vi strävar efter en transparent och inkluderande rekryteringsprocess. Därför kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta innebär att du inte skall bifoga ett personligt brev utan endast ditt CV. Svaren på frågorna kommer objektivt och strukturerat att användas som del i urval.
Arbetspsykologisikt test kommer att användas i denna rekrytering.
