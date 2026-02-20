Psykologer till Habiliteringcenter Linde
2026-02-20
Habiliteringscenter Linde vuxna söker psykolog
Stockholms länssjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa
Vill du som psykolog vara med och göra verklig skillnad för våra patienter och utvecklas tillsammans med oss?Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Habiliteringscenter Linde Habiliteringscenter Linde vuxna ger insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen, som exempelvis autismspektrumdiagnos (ASD), intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.
Genom att ge råd, stöd och behandling till patienten och dess nätverk kan vi förebygga och minska svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Vi skapar förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag. Vi arbetar i tvärprofessionella team med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
Vår mottagning ligger i Johanneshov, nära tvärbanan och tunnelbanan.Om tjänsten
Vi söker nu en psykolog till vårt ASD-team. I teamet ansvarar du tillsammans med dina psykologkollegor för det psykologiska perspektivet och arbetar i nära samarbete med andra yrkesgrupper i teamet.Dina arbetsuppgifter
• Psykoedukativa och behandlande insatser individuellt och i grupp.
• En konsultativ och rådgivande roll till patienten och dennes närmiljö, både individuellt och i nära samarbete med andra yrkesgrupper hos oss.
• Samverkan med andra vårdaktörer
• Leda grupper och föreläsningar utifrån din professionella kunskap.
Vi söker dig som
• Är legitimerad psykolog
• Har erfarenhet av habilitering eller av våra målgrupper.
• Har förmåga att kombinera struktur och flexibilitet både i planering av eget arbete och i patientmötet.
• Har förmåga till att prioritera i en vardag med varierande tempo.
• Har förmåga att arbeta självständigt men också i team.
• Bidrar till ett gott samarbetsklimat genom lyhördhet och tydlighet och som uppskattar kollegialt lärande.
• Har god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i journaler, intyg och i samverkan.
• Har ett intresse för människor med funktionsnedsättning och engageras av att försöka förstå patienter som sällan fungerar enligt normen och som kräver stora anpassningar i arbetssätt, men har också förmåga och trivs med att arbeta inom givna ramar som återfinns i våra strukturerade vårdprocesser och habiliteringsprogram.
• Är intresserad av utveckling och att bidra, både i ditt kliniska arbete men också i vårt gemensamma arbete på enheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En arbetsplats och ett team med god arbetsmiljö, strukturerad introduktion med introduktionsutbildningar, vidare fördjupad personalutbildning samt jämte det kollegiala stödet och samarbetet även tillgång till ärendehandledning.
Vi värnar om hållbarhet och erbjuder goda förmåner som flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid, fri sjukvård och extra ersättning vid föräldraledighet.
Anställningsform
Tillsvidare, 75 - 100%, tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
