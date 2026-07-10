Psykologer
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Psykologjobb / Malmö Visa alla psykologjobb i Malmö
2026-07-10
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Vill du vara med och hitta Sveriges styrkor för vår inre och yttre säkerhet? Då har du kommit rätt!
Plikt- och prövningsverket är i en spännande tillväxtfas vilket innebär att vårt uppdrag och åtagande till samhället utökas. Vi anställer fler medarbetare samt utvecklar våra processer och metoder för att på bästa sätt utföra vårt uppdrag. Nu söker vi psykologer till vår prövningsenhet i Malmö.
Som psykolog hos oss kommer du att göra arbetspsykologiska urval genom att intervjua, bedöma och testa totalförsvarspliktiga under mönstring och personer som söker utbildning och anställning inom främst Försvarsmakten och Polismyndigheten.
Vid prövningsenheterna arbetar bland annat överläkare, psykologer, sjuksköterskor och administratörer tillsammans med våra handläggare. Sammanlagt är vi ca 65 kollegor i Malmö som arbetar tillsammans för att nå våra mål. I Malmö finns vi i nyrenoverade och fina lokaler med närhet till centrum och bara ett stenkast från centralen.Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss kommer du att göra arbetspsykologiska urval genom att intervjua och bedöma personer. Våra arbetsmetoder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att vi gör urval med hög kvalitet för att garantera rätt person på rätt plats med rätt ansvar. Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom intern fortbildning.
Du arbetar självständigt utifrån våra givna metoder, riktlinjer och manualer och samtidigt är din arbetsinsats en del i en gemensam prövningskedja. Det är därför viktigt att du trivs med ett strukturerat arbetsinnehåll och -sätt, som en del i en gemensam arbetsuppgift.
Vi arbetar fortlöpande med uppföljning samt metod- och verksamhetsutveckling.
Det kan förekomma att du ska delta under kortare perioder i myndighetens verksamhet på andra orter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är
psykolog med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen
Det är meriterande om du har erfarenhet av att
göra kliniska bedömningar
arbeta med behandling eller utredning utifrån standardiserade metoder
arbeta med urval
Dina personliga egenskaper
Vi vill att du kan ta ansvar och arbetar noggrant. Du har en god förmåga att samarbeta väl med personer i din närhet. Det är viktigt för oss att du kan agera självständigt i yrkesrollen genom att göra egna bedömningar och fatta beslut baserade på dessa. Du har en god förmåga att kommunicera och förståelse för att människor har olika förutsättningar att ta till sig budskap. Du kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter, ta hänsyn till det större perspektivet, se helheten och till verksamhetens bästa.
Om anställningen
Vi har möjlighet att erbjuda:
En anställning tillsvidare på heltid (100 procent) som inleds med provanställning och påbörjas den 21 januari 2027.
Ett vikariat med tilltänkt tillträde den 21 januari 2027 och tillsvidare, dock längst till och med den 31 december 2027.
Den 25 januari 2027 påbörjas deltagande i vår två veckor långa interna utbildning i intervju- och bedömningsteknik. För att arbeta i verksamheten krävs godkänt resultat på utbildningen.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du får möjlighet att träna på arbetstid och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har: Förmåner och villkor - Plikt- och prövningsverket
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan. För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.
Intervjuer kommer att genomföras under vecka 34.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare – på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771), https://pliktverket.se/
Norra Vallgatan 100 (visa karta
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211 22 MALMÖ Kontakt
Anders Thelin, OFR/S 0771-244030 Jobbnummer
9999015