Psykologassistent till specialiserad enhet för spel- och dataspelsberoende
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Mottagning för spelberoende och skärmhälsa erbjuder KBT-behandling för spelberoende (beroende av spel om pengar) och dataspelsberoende.
Våra patienter kommer från hela Västra Götalandsregionen, och kan söka hjälp hos oss från och med året de fyller 16 år. Vårt mål är att vara Sveriges ledande kunskapscentrum avseende spelberoende och dataspelsberoende och sprida aktuell kunskap på ett lättillgängligt sätt.
Behandlingen förmedlas antingen individuellt, i grupp eller i form av internetbehandling. I behandlingarna ingår också komponenter från Motiverande samtal. Vi arbetar strukturerat med utvärdering av våra behandlingar och integrerar den kliniska verksamheten med utvecklingsarbete, kvalitetsarbete och forskning.
På mottagningen arbetar psykologer, socionom och administratörer. Vi har också forskare och doktorander knutna till verksamheten. Mottagningen ligger centralt i Göteborg vid Järntorget. Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida på sahlgrenska.se.
Vad erbjuder vi?
På mottagningen finns genomarbetade rutiner som stöd i arbetet, samt erfarna och hjälpsamma kollegor. Det kommer att ges regelbunden handledning av legitimerad psykolog. Du kommer även medverka på mottagningens veckovisa behandlingskonferenser och dra dina ärenden, och göra fortsatt plan för patienterna tillsammans med teamet.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en psykologassistent som kan bistå i forskningsanknutna arbetsuppgifter på mottagningen, men också det löpande uppföljningen av våra behandlingar. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att genomföra strukturerade psykiatriska bedömningar via telefon samt telefonsamtal för uppföljning av behandlingseffekt. Utöver detta tillkommer att systematiskt sammanställa information till forskningsstudier samt verksamhetsutveckling. Vid behov kan det även bli aktuellt att genomföra nybesök för patienter på mottagningen eller andra arbetsuppgifter kopplade till mottagningens löpande arbete.
Omfattningen av arbetet kan variera över tid men beräknas till cirka 1-2 dagar per vecka. Delar av arbetet går att genomföra på distans. Det är önskvärt att det finns möjlighet att närvara på behandlingskonferenser som sker på tisdagsförmiddagar. Tjänsten är en timanställning på ett år med möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som är psykologstudent och har genomfört din praktikperiod. Du behöver ha god organisationsförmåga, och vara noggrann med detaljer. Du bör kunna arbeta självständigt, under handledning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/222". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mottagning för spelberoende & skärmhälsa Kontakt
Enhetschef, Annika Hofstedt 070-0207602 Jobbnummer
9703163