Psykologassistent till psykiatrimottagning neuropsykiatri, vikariat
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2026-06-26
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, Svenljunga
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eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Om vår lediga tjänst
Vi söker nu dig som vill arbeta som psykologassistent hos oss på psykiatrimottagning neuropsykiatri. På mottagningen arbetar vi aktivt för att hitta och använda oss av bättre och smidigare arbetssätt, till exempel digitala vårdmöten och drop-in-mottagning. Vi använder oss av både gruppinterventioner och individuella behandlingsinsatser.
Som psykologassistent hos oss arbetar du nära legitimerade psykologer och andra yrkeskategorier i teamet. Du bidrar med din kompetens i det kliniska arbetet och är en viktig del i utrednings- och behandlingsprocessen för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Tjänsten är ett vikariat som beräknas pågå i cirka sex månader, med start omgående och enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig
Yrkeserfarenhet inför att söka PTP-tjänst.
Arbetsuppgifter som stöd till och i samarbete med mottagningens fyra psykologer, kan exempelvis vara att göra en del av en utredning, bedöma tidigare gjorda utredningar eller att göra behovsinventering med patient.
Engagerade och kompetenta kollegor.
Tvärprofessionellt teamarbete.
Arbete med en spännande och omväxlande patientgrupp (ADHD).Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Vi är en specialiserad öppenvårdsmottagning för vuxna patienter med diagnostiserad neuropsykiatrisk problematik som är i behov av specialistpsykiatrins insatser. Vi erbjuder multimodala behandlingsinsatser för att begränsa symtom och förhindra tillkommande svårigheter.
På mottagningen arbetar skötare, sjuksköterskor, läkare, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, sekreterare och vårdenhetschef.Profil
Du som söker har examen från psykologprogrammet och gärna erfarenhet från praktik inom psykiatrin. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Bifoga kopia på examensbevis i din ansökan. Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastning- och misstankeregistret på dem som erbjuds anställning hos oss.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO psykiatri Kontakt
vårdenhetschef
Carina Erlandsson 0700-206442 Jobbnummer
9980727