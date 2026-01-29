Psykolog, Vuxenhabiliteringen Dalarna
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker nu en psykolog till vuxenhabiliteringen, placeringsort diskuteras som en del av rekryteringen!
Vill du som psykolog ha ett spännande och omväxlande uppdrag där du får arbeta med patienter som har olika typer av funktionsnedsättningar? Ett arbete där man ständigt lär sig och utvecklas.
Habiliteringen i Region Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som utgår från fem orter i länet. Vårt uppdrag består i att erbjuda personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar sammansatta specialistinsatser för att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga och en god livssituation.
Som psykolog hos oss får du en varierad och meningsfull roll där du bidrar till att göra verklig skillnad i människors liv. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av psykologiska utredningar vid intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, autism och kognitiva bedömningar vid tidigt förvärvade hjärnskador. Du kommer också att arbeta med behandling som är relaterat till individens specifika funktionsnedsättning. Du ger även stöd i att hantera problemskapande beteenden genom rådgivning och handledning till patientens nätverk, såsom boendepersonal, assistenter och anhöriga.
En viktig del av arbetet handlar om att sprida kunskap - både genom utbildningar och informationsinsatser - om våra målgrupper och deras diagnoser.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team och arbetar i nära samarbete med både patient och närstående, där vi tillsammans formar insatserna utifrån individens behov. Det finns även möjlighet att hålla i gruppverksamhet och utbildningar för patienter och närstående, utifrån efterfrågan och intresse.
Du kommer även att ha regelbundna träffar med andra psykologer för kunna diskutera ärenden, fördela ärenden och göra prioriteringar tillsammans. Du får handledning samt goda möjligheter till kompetensutveckling efter behov. Du erbjuds en bra introduktion med mentor och handledare, samt yrkesteam med kollegor i verksamheten som bidrar till din utveckling. I introduktionen ingår utbildningar riktade mot arbetet på habiliteringen.
Tjänsten innebär också samverkan med andra aktörer inom hälso- och sjukvård samt kommunala verksamheter. Vi ligger i framkant när det gäller digital utveckling och arbetar kontinuerligt med att hitta nya lösningar för att möjliggöra patientbesök och möten på distans.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. För rätt person kan möjligheterna till att göra sin PTP hos oss diskuteras.
Meriterande:
Erfarenhet av habiliteringen. Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper

Du har ett intresse för Habiliteringens målgrupp. Som person är du ansvarstagande, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
