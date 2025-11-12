Psykolog, vikariat
Region Uppsala / Psykologjobb / Uppsala Visa alla psykologjobb i Uppsala
2025-11-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Svartbäckens vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Svartbäckens vårdcentral!
Gillar du variation i arbetet? Vi inom primärvården möter människor i livets alla skeden och ingen dag är den andra lik. Vi erbjuder ett vikariat på 20-40% med tillträde snarast till och med 2026-06-30.
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan regelbundna nätverksträffar med andra psykologer inom förvaltningen och därtill utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Som psykolog hos oss får du dessutom individuell eller grupphandledning utifrån eget önskemål.
Vi satsar även på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Vi söker dig som är trygg i din kunskap och redo att utveckla nya arbetssätt där allas kunskap används fullt ut - medarbetarnas såväl som patienternas! Du ser att patienten ingår som en del i teamet och är nyfiken på hur tekniken skapar möjligheter att förbättra Primärvården.
Ditt arbetsområde hos oss är psykisk ohälsa inom det behandlingsområde som inte kräver psykiatrins resurser. Du arbetar självständigt med vuxna personer från 18 år och samarbetar även med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen. Arbetet innebär psykologisk rådgivning, diagnostik och behandling. Behandling ges både i grupp och individuellt. På vårdcentralen arbetar vi med triage, vilket innebär att psykologen har ansvar för en första bedömning av psykisk ohälsa. Vanliga problemområden som psykologen möter är depression, ångestproblematik, sömnproblem och stress. Handledning och fortbildningsuppdrag av annan personal kan förekomma. Som psykolog kommer du arbeta i team med vårdcentralens kurator.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och med goda kunskaper i diagnostik och evidensbaserade behandlingsmetoder. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av primärvård.
Vi lägger stor vikt vid att du har kapacitet att arbeta självständigt, arbetar väl i grupp och en har en god förmåga och vilja att utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Svartbäckens vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och är en av länets största vårdcentraler med ca 19 000 listade patienter. Vi ligger centralt i Uppsala och är 75 medarbetare där alla yrkesprofessioner inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Våra patienter är både unga och äldre som bor i området eller i omkringliggande landsbygd. Det gör vårt arbete både omväxlande och utvecklande. Till verksamheten hör även filialerna i Bälinge och Björklinge.
Vill du veta mer?
För mer information är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Mattias Högdal på telefon: 018-617 54 70 eller e-post: mattias.hogdal@regionuppsala.se
.
Du kan även kontakta representanter från de fackliga organisationerna som nås via växeln för Region Uppsala på telefon: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2025-11-12Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation och intyg på det som styrker din åberopade kompetens tillsammans med din ansökan. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH396/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9600623