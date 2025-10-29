Psykolog välkomnas till BUP!
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2025-10-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Vår enhet Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Kungshöjd är en del av verksamhetsområdet Neurologi, Psykiatri Barn.
Vi är en välfungerande och stabil öppenvårdsmottagning med syfte att besitta bred och djup kompetens i förhållande till vår patientgrupp, vilken är barn och ungdomar upp till 18 år med allvarlig psykisk ohälsa.
Vi är cirka 25-30 medarbetare som arbetar på mottagningen och arbetsgruppen består av specialistläkare, psykiatrisjuksköterskor, psykolog, kurator och vårdadministrativa sekreterare. Dessutom har vi även ST-läkare, PTP-psykolog samt VFU-studenter i perioder på mottagningen.
Vi sätter ett stort värde på kamratskap, professionalitet och serviceanda som en viktig del i vår gemensamma arbetsmiljö. Vi sitter i lokaler på Kungsgatan i centrala Göteborg.Dina arbetsuppgifter
Som Psykolog kommer du att vara en del av vår arbetsgrupp. Vårt arbete är att göra barnpsykiatriska bedömningar, behandlingar och utredningar. Bedömningar och utredningar sker i överensstämmelse med gemensamt framarbetade mallar, stöddokument och riktlinjer.
Behandling ges individuellt till barn/ungdom. Vi arbetar utifrån olika metoder beroende på ärendets art och vad som bedöms lämpligast i det enskilda fallet, allt enligt socialstyrelsens riktlinjer och våra regionala medicinska riktlinjer (RMR).
Arbetet sker i nära samarbete med övrig personal och chef. Handledning finns inom mottagningen både extern metodhandledning samt kollegial handledning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad samt specialistutbildad psykolog enligt svenska föreskrifter. Vi förutsätter att du har intresse för barn- och ungdomspsykiatri. Vi förutsätter att du är strukturerad, tydlig, ordningsam och flexibel samt har en vilja att arbeta och ingå i ett team. Vi värdesätter egenskaper som god social kompetens där humor, framåtanda och positivt tänkande är en klar merit. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vid egenskaper som en god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under hela ansökningstiden.
I denna rekryteringsprocess kommer vi kunna erbjuda både tillsvidareanställning, men även vikariat för föräldraledighet med goda möjligheter till fortsatt anställning.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, BUP Kungshöjd Kontakt
Enhetschef, Sandra Larsson 070-5788496 Jobbnummer
9578749