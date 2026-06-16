Psykolog, Ungdoms- och vuxenhabilitering, Umeå
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum Västerbotten / Psykologjobb / Umeå Visa alla psykologjobb i Umeå
2026-06-16
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Habiliteringscentrum är en basenhet som består av barn- och ungdomshabilitering, särskilt stöd och habilitering för vuxna samt synrehabilitering och hörselrehabilitering. Verksamheten ger rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS samt habilitering och rehabilitering till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar.
Habiliteringscentrum är en länsverksamhet med ca 170 medarbetare med arbetsplatser i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Verksamhetens uppgift är att bidra till god hälsa och bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet för de barn, ungdomar och vuxna som vi möter.
Vi söker en legitimerad psykolog till Ungdoms- och vuxenhabiliteringen, i Umeå. Vi ger habilitering samt råd och stöd till ungdomar och vuxna med stora och/eller varaktiga funktionsnedsättningar i första hand i forma av autism och/eller utvecklingsstörning. Vi ger habilitering, rådgivning och annat personligt stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I arbetslaget finns kurator, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped.
Vitillämpar flextid och har möjlighet till friskvårdstimme under arbetstid alternativt friskvårdsbidrag. Vi har gedigen plan för kompetensutveckling samt yrkesmässigt stöd i form av yrkessamordnare och gemensamma yrkesträffar över länet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du ger psykologiskt stöd till personer med funktionsnedsättningar och till närstående. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med personens nätverk, exempelvis personens företrädare, personalgrupper, psykiatrin, socialtjänst, hälso- och sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedlingen. Arbetet sker ofta i personens närmiljö och genom konsultativa insatser med utgångspunkt från funktionshindret. Utredningsarbete och att delta i planering och genomförande av gruppverksamhet för brukare/närstående ingår i arbetsuppgifterna. Som psykolog är du även ärendeansvarig för vissa personer och det innebär att kartlägga, dokumentera och samordna insatser internt som externt.
Du bidrar med din specifika kompetens i teamet. I arbetslaget finns kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, logoped och arbetsterapeuter.
Du kan förvänta dig en väl inarbetad introduktion och allt sker med stöd av kompetenta kollegor med lång erfarenhet. Hos oss värderar vi det systematiska arbetsmiljöarbetet och medarbetarnas perspektiv högt. Årligen genomför vi yrkesgemensamma utbildningsinsatser som är länsövergripande och framtagna för att passa specifik yrkesgrupp. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Du har erfarenhet av habilitering för ungdomar och vuxna samt god kunskap om stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Du har även god förmåga att samverka och förmedla kunskap om konsekvenser som funktionsnedsättningen ger till den enskilde, familj och övriga nätverk.
Du har utbildning och/eller erfarenhet av Positivt beteendestöd (PBS). Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser.
Du har god förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. Har god förmåga att samarbeta, skapa nätverk och självständigt planera ditt arbete. Vi söker dig som med din person förväntas bli ett komplement till övriga i arbetslaget.
Körkort krävs då resor i länet förekommer. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331846". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum Västerbotten Kontakt
Avdelningschef
Jonna Kling Segrén jonna.kling.segren@regionvasterbotten.se 090 - 785 42 35 Jobbnummer
9966049