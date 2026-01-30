Psykolog till WeMind Jakobsberg
2026-01-30
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Att jobba som psykolog på WeMind
Psykologens roll på WeMind är central i arbetet med att garantera våra patienter evidensbaserade vårdprocesser och regelbunden uppföljning. Du kommer arbeta med de olika psykiatriska diagnoserna som behandlas inom specialistpsykiatrin och främst med insatser inom bedömning, individuella samt gruppbaserade psykologiska behandlingar samt neuropsykiatriska utredningar. Träffa våra psykologer.
Hur vet vi att vi är på rätt väg? Vi arbetar med mätningsbaserad vård. Det betyder att vi alltid följer upp behandlingen med validerade skattningsskalor som vi tillsammans med patienten går igenom vid besöket. Detta ökar patientens delaktig i vården och ökar möjligheten till en individualiserad behandling där vi säkerställer att den verkligen tillför värde för patienten. Uppföljningen sker på en digital plattform för att inte personalen skall belastas med onödig administration.
Din nya arbetsplats
WeMind Jakobsberg är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som behandlar alla typer av specialistpsykiatriska diagnoser. Vi erbjuder en välstrukturerad arbetsplats som är lokaliserad på Jakobsbergs sjukhus. Du kommer att erbjudas ett varierat arbete där samarbete med övriga professioner och vårdgrannar är en central del av ditt arbete
WeMind erbjuder dig
Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad psykolog med inriktning KBT och några års erfarenhet i yrket
Erfarenhet av specialistpsykiatri, både allmänpsykiatrisk öppenvård och/eller psykosvård, meriterande
Vi söker dig som har intresse av att arbeta brett inom det psykiatriska området och delar WeMinds värderingar och det upplägg som erbjuds inom evidens och uppföljning. Du är van vid att arbeta självständigt och fatta egna beslut då arbetet ställer krav på god förmåga att ta självständigt behandlingsansvar i enskilda ärenden, samt har god förmåga att planera och organisera ditt arbete.
I övrigt kommer vi trivas bra tillsammans om du värdesätter; den sociala arbetsmiljön och samarbete, flexibilitet och struktur samt delaktighet och initiativ.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 22 februari . Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: 100%, enligt överenskommelse
Placering: WeMind Jakobsberg
Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta: Anna Fahlgren , enhetschef, på anna.fahlgren@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med dig ansökan!
Anna Fahlgren
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Så ansöker du
