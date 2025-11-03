Psykolog till Vuxenpsykiatrisk mottagning Väster
Vuxenpsykiatriska mottagningen Väster är en trivsam arbetsplats som präglas av öppenhet, god gemenskap och professionalism. Som psykolog hos oss erbjuds du ett varierat och meningsfullt arbete med fokus på behandling, bedömning och utredning - både självständigt och i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Arbetet som psykolog består i första hand av behandling, bedömning och utredningsarbete, både självständigt och i samarbete med övriga yrkeskategorier. Samverkan med Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen är ett viktigt inslag i arbetet. Som psykolog hos oss ser vi gärna att du är med och deltar i mottagningens verksamhetsutveckling.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatriska mottagningen Västers geografiska upptagningsområde omfattar västra stadsdelarna i Västerås samt Hallstahammar och Surahammar. Målgruppen för mottagningens arbete är personer med psykossjukdom och omfattande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut och sekreterare, totalt 17 medarbetare. Vi är en trevlig arbetsgrupp med en variation av medarbetare, både nya och de som är mer erfarna och gärna delar med sig av sin kunskap. På mottagningen arbetar vi i team och strävar efter att ge våra patienter ett snabbt och gott omhändertagande med hög kvalitet och professionellt bemötande.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete inom psykiatri. Har du erfarenhet av utredningsarbete ser vi det som en merit för tjänsten. Eftersom arbetet bygger på samtal, samarbete och dokumentation krävs goda kunskaper i svenska för att kunna kommunicera på ett professionellt och tydligt sätt med både patienter och kollegor.
Som person är du lyhörd och har god förmåga att sätta dig in i andras situation. Du har ett respektfullt och gott bemötande mot såväl patienter som arbetskamrater. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. För att trivas i arbetet behöver du vara självgående med ett gott omdöme och empatisk förmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ny som psykolog?
För dig som är nylegitimerad psykolog erbjuder vi ett tvåårigt kompetenspaket för att ge dig en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.
I kompetenspaketet ingår:
• Verksamhetsspecifik kurs
• Deltagande på en nationell/nordisk kongress
• Auskultation inom primärvård, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri (totalt fem dagar)
• Möjlighet att gå handledarutbildning år 2
• Personlig uppföljning av erfaren psykolog
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid, dagtid.
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
