Psykolog till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Region Skåne, Primärvården / Psykologjobb / Eslöv Visa alla psykologjobb i Eslöv
2026-06-16
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Vårdcentralen Tåbelund är en mycket trivsam arbetsplats med stabil bemanning, belägen i ett lugnt och vackert villaområde.
Verksamheten har ett brett utbud och uppdrag på primärvårdsnivå, inklusive äldremottagning och SÄBO. Dessutom driver vi Familjens Hus för barn och familjer i Eslöv tillsammans med Eslövs kommun och mödrahälsovården i Region Skåne. Vår vårdcentral är en AVC (Akademisk vårdcentral). Vidare har vi ett välstrukturerat internt samarbete för diskussion om patientfall, via dagliga teamronder.
Vi månar om att patienten ska träffa rätt kompetens i rätt tid för att få rätt stöd och hjälp. För patienter med psykisk ohälsa innebär det i många fall att rätt behandling kan erbjudas och medikalisering undvikas, om den kompetensen är en psykolog.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
I rollen som psykolog hos oss arbetar du med bedömningar och behandlingar på primärvårdsnivå, tillsammans med en erfaren och kompetent kollega. Behandlingsutbudet består i ACT, FACT och KBT. Behandlingarna är behovsstyrda efter individuell bedömning, och fokus är kortare behandlingar för att kunna tillgodose hög tillgänglighet.
Du som behandlare ansvarar självständigt för bedömningar och prioriteringar, utifrån primärvårdens uppdrag. Du bedriver även iKBT och kommunicerar med patienter i 1177. Primärvårdens uppdrag är lindrig till medelsvår psykisk ohälsa, och hos oss möter du patienter i alla åldrar från äldre tonår och uppåt. Vårdcentralen erbjuder dessutom högkvaliciferad regelbunden handledning till dig som psykolog.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Grundläggande psykoterapiutbildning Steg-1 KBT samt tidigare arbetslivserfarenhet från primärvården ses som meriterande.
Vi har ett starkt salutogent förhållningssätt på vårdcentralen. Vi jobbar proaktivt för att hjälpa patienterna att bevara funktion och förmågor. Det är ett krav att du känner dig trygg i detta förhållningsätt, då psykologen utgör en viktig funktion i det team som behandlar patienten.
Vidare vill vi att du som person är bra på att samarbeta, positiv och prestigelös. Förmåga att lyfta blicken och se till verksamhetens behov är önskvärt.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327693". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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241 31 ESLÖV Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Nina Sundvall, Verksamhetschef nina.sundvall@skane.se 0724640516 Jobbnummer
9965429