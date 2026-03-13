Psykolog till skola och elevhälsa
2026-03-13
Vi söker en legitimerad psykolog till en kommun i Dalarna. Här genomför du psykologiska utredningar och bedömningar för barn och unga - ett viktigt uppdrag där din kompetens gör skillnad i elevers vardag.
Ditt uppdrag
Du genomför psykologiska utredningar och bedömningar samt ger stöd till individer, grupper och organisationen. Du genomför ditt uppdrag i nära samarbete med uppdragsgivaren. Det innebär intervjuer med elever, vårdnadshavare och skolpersonal, observationer i skolmiljö samt testning med WISC och icke-verbala instrument (t.ex. SON-R eller WNV) och skattningsformulär som ABAS. Du hanterar administrativa förberedelser som inläsning av tidigare utredningar, kallelser och tolkbokning - och skriver sedan utlåtanden anpassade för både vuxna och barn. Uppdraget avslutas med återgivning till familj och skola samt arkivering. Varje utredning tar ungefär 20-25 timmar från start till mål.
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog med minst ett års erfarenhet
Har erfarenhet av psykologiska utredningar och bedömningar
Har god struktur och planeringsförmåga
Har erfarenhet av journalsystemen PMO och Prorenata
B-körkort
Omfattning
Heltid, 7.30-16. Arbetet sker till störst del på plats - du träffar elever, skolor och vårdnadshavare i deras miljö. Visst distansarbete är möjligt.
Uppdragsperiod
13 april - 12 juni 2026.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas. Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9797607