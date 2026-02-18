Psykolog till Regionhälsan
Region Värmland / Psykologjobb / Karlstad Visa alla psykologjobb i Karlstad
2026-02-18
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i team med andra kompetenta och trevliga kollegor? Trivs du på en hälsofrämjande arbetsplats som värnar om god arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och arbetsglädje? Nu har du chansen att arbeta som psykolog på Regionhälsan.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i en miljö där människor och dialog står i fokus.
Din arbetsplats
Regionhälsan är Region Värmlands inbyggda företagshälsovård som stödjer chefer och medarbetare för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Vi är 14 medarbetare som bidrar med specialistkompetens i det strategiska och operativa arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar konsultativt i nära samarbete med uppdragsgivaren, Region Värmland. Regionhälsan har Värmland som arbetsplats med mottagningar i Arvika, Karlstad och Torsby.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
- Handledning av individer och grupper
- Konflikthanteringar och chefsstöd
- Arbetsförmågebedömningar
- Stödsamtal, bedömningssamtal och samtalsbehandling med fokus på rehabilitering
- Psykosociala arbetsmiljöfrågor
- Krissamtal
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av att ha arbetat med individsamtal, utbildning och grupper. Du har intresse och erfarenhet av att arbeta med arbetsrelaterad ohälsa. Som person tar du gärna initiativ och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du trivs med att arbeta självständigt men fungerar lika bra i samarbete med andra. Du är mål- och resultatorienterad och kan snabbt ställa om när målen eller prioriteringarna ändras.
Rollen kräver god datavana samt intresse och erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med onlinebaserade metoder. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Då resor förekommer i tjänsten krävs B-körkort.
Hos oss krävs ett genuint intresse för människor och en förmåga att arbeta tillsammans för att främja en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för Region Värmlands medarbetare. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du erfarenhet av arbete inom företagshälsa ses det som meriterande. Det är även meriterande om du har vidareutbildning inom eller erfarenhet av området rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö samt erfarenhet av arbete med KBT och/eller ACT.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionhälsan Kontakt
Katarina Sigurdsson, Verksamhetschef 072-4641443 Jobbnummer
9750179