Psykolog till Rättspsykiatriska kliniken, Öjebyn
2025-10-21
Vill du arbeta i en verksamhet där varje dag gör skillnad - både för individen och samhället? Vi söker nu en engagerad psykolog till Rättspsykiatrin i Öjebyn. Här kombineras det kliniska arbetet med spännande utmaningar inom rättspsykiatrisk vård och utveckling.
Vi sökerNu söker vi dig som är legitimerad psykolog. Det är meriterande om du har specialistutbildning i klinisk vuxenpsykologi eller psykologisk behandling och /eller psykoterapibehandling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med personer med komplex psykiatrisk problematik, psykos eller beroendeproblematik samt gärna erfarenhet av forensisk målgrupp.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du trygg, stabil och har självinsikt samt kan värdera och ser nyttan av att samarbeta med andra. Du skiljer på det personliga och professionella. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt, kan hantera komplexa frågor, analyserar och löser komplicerade problem.
Det här får du arbeta medRättspsykiatrin i Öjebyn tar emot patienter dömda till rättspsykiatrisk vård och har även uppdrag för Kriminalvården. Vi är cirka 150 medarbetare som tillsammans driver en bred och specialiserad verksamhet med omkring 55 slutenvårdsplatser och ett 30-tal patienter i öppenvård. Vår verksamhet omfattar ett öppenvårdsteam, en intagningsavdelning, fyra klass 2-avdelningar och en klass 3-avdelning.
Som psykolog hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete med patienten i fokus. Du blir en viktig del i det tvärprofessionella teamet och bidrar med din psykologiska kompetens i hela vårdkedjan - från bedömning till behandling och rehabilitering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Psykologiska utredningar och bedömningar
Psykologisk behandling
Riskbedömningar
Handledning och konsultation till kollegor
Hos oss får du arbeta i en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad miljö, där samarbete och respekt för individen är centralt. Du ges möjlighet till kompetensutveckling, handledning och fördjupning inom rättspsykiatrins unika område.
Det här erbjuder vi dig- Kontinuerlig kompetensutveckling
• Samarbete i tvärprofessionella team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeut, arbetsterapeuter, och skötare med patienten i fokus
• Handledning
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en tillsvidareanställning på heltid där arbettiden är förlagd dagtid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Åsa Lundberg asa.m.lundberg@norrbotten.se 070-256 03 05 Jobbnummer
9568040