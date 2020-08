Psykolog till rättspsykiatrin, Brinkåsen - Västra Götalandsregionen - Psykologjobb i Vänersborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Vänersborg2020-08-26NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Vi söker legitimerad psykolog till rättspsykiatrin på Brinkåsen!Rättspsykiatrin på Brinkåsen består sammanlagt av fyra vårdavdelningar med olika inriktning utifrån psykiatrisk diagnos.Gemensamt för alla vårdavdelningar är att våra patienter är dömda till sluten rättspsykiatrisk vård. Vi befinner oss sedan drygt sex år tillbaka i helt nya och verksamhetsanpassade lokaler. Som anställd har du tillgång till mycket generösa personalutrymmen.Vårt uppdrag är att genom vård och behandling öka patientens psykiska hälsa. Vårt mål är att få patienten mer delaktig i sin vård. Att individualisera vårdinsatserna ökar förutsättningarna för patienten att få kontroll över sin sjukdom och därmed förhindra återfall i brottslig verksamhet.I anläggningen finns flera olika kompetenser och professioner som stöd i våra vårdprocesser med syfte att nå våra behandlingsmål. Du kommer att vara en av totalt fyra psykologer som var och en är kopplad till var sin rättspsykiatrisk avdelning.Se bildspel från Brinkåsen:2020-08-26Som psykolog kommer du att bedriva psykologiskt bedömnings-, behandlings- och utredningsarbete samt riskbedömningar. Du kommer att ingå i ett team med läkare, kurator, sjuksköterskor, arbetsterapeut och skötare. Arbetsuppgifter som förekommer är handledning/undervisning av personal, deltagande på SIP och vårdplaneringsmöten samt att vara med och främja det psykologiska perspektivet under ronder med mera. I tjänsten finns stort utrymme för att själv planera sitt arbete.Legitimerad psykolog. Tidigare erfarenhet av arbete inom beroendevård är meriterande liksom erfarenhet av KBT-behandling.Vi jobbar i team och har kontinuerlig kontakt med närstående och vårdgrannar och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete. Egenskaper som flexibilitet, att kunna arbeta i team likväl som självständigt samt en god empatisk förmåga är något vi också värderar högt.Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.Välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-16VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5333738