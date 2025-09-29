Psykolog till Rättsmedicinalverket i Göteborg
Rättsmedicinalverket / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rättsmedicinalverket i Göteborg
, Linköping
, Lund
, Norrköping
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till att stärka rättssäkerheten? Rättsmedicinalverket är expertmyndigheten som ger rättsväsendet underlag för viktiga beslut - från rättsmedicin och forensiska analyser till rättspsykiatriska utredningar. Oavsett om du arbetar i kärnverksamheten eller i en stödjande roll är du en del av något större: att bidra till ett rättssäkert samhälle.
Rättsmedicinalverket har fått två nya uppdrag - att utföra riskbedömningar på uppdrag av Kriminalvården gällande fråga om villkorlig frigivning samt att utföra särskilda riskutredningar gällande säkerhetsstraff på uppdrag av domstol. Ikraftträdande för uppdragen är 1 januari 2026 respektive 1 mars 2026. Verksamhetens organisation och struktur formas under närmsta år tillsammans med uppdragsgivare och medarbetare. För att möta en ökad ärendemängd och nya arbetsuppgifter rekryterar vi nu ett antal nya medarbetare.
Nu söker vi en psykolog till rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg. Under hösten 2025 flyttar verksamheten till det nybyggda huset Salix som utformats och byggts för verksamhetens behov, beläget i Skogome.
Ditt uppdrag
Som psykolog vid Rättsmedicinalverket genomför du psykologutredningar i rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet samt avger utlåtanden i riskbedömningsverksamhet.
De rättspsykiatriska undersökningarna genomförs av tvärprofessionella team där rättspsykiater, psykolog, forensiska socialutredare samt omvårdnadspersonal ingår. Uppdraget är att utifrån respektive professions perspektiv besvara domstolens frågor kring bland annat förekomst av allvarlig psykisk störning och risk för återfall i brott. Som psykolog kommer du ha en viktig roll i ett kvalificerat diagnostiskt arbete, både med personlighetsbedömningar och utvecklingsrelaterade/neuropsykologiska frågeställningar hos en klientgrupp med stor variation avseende psykologiskt fungerande och psykisk ohälsa. I arbetet ingår att författa en psykologutredning som, tillsammans med övriga professioners utredningar, skickas till domstolen. I arbetet ingår även att på sikt och efter särskild utbildning arbeta med olika former av riskbedömningar av personer som dömts till, eller står inför att dömas till, fängelsestraff.
Kvalifikationer
• Legitimerad psykolog.
Meriterande
• Erfarenhet, kunskap och flerårig vana vid psykologisk utredningsmetodik och differentialdiagnostiska bedömningar.
• Erfarenhet och bred klinisk kompetens kring arbete med personer med komplex psykiatrisk eller beroenderelaterad problematik
Personliga egenskaper och förmågor
Du har utredningsvana och förmåga att arbeta i ett högt tempo. Eftersom utredningarna till domstolen har fasta tidsramar krävs förmåga att arbeta strukturerat och effektivt med bibehållen noggrannhet och kvalitet. Att kunna läsa in och analysera stora mängder material, sålla fram det väsentliga och författa en välformulerad text är en förutsättning. Arbetet kräver god förmåga till professionellt bemötande av de personer som utreds. Arbetet ställer även mycket höga krav på samarbetsförmåga och flexibilitet, du kommer att samarbeta med andra yrkesprofessioner såväl som den egna yrkesgruppen.
Du behöver ha hög integritet och vara självständig i dina bedömningar, ha förmåga att avgränsa arbetet och du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering i Göteborg. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll genom att kontrollera belastningsregister inför anställning. RMV tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2025. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta gruppchef Anneli Sjögren tfn 010-483 46 13. Du kan också kontakta HR - specialist Lena Karlsson tfn 010 483 . Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar sjuksköterskor, psykologer, rättspsykiater, socionomer, skötare, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättspsykiatri undersöker på uppdrag av domstol om en person som är misstänkt för brott begått detta under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vi gör också riskbedömningar när livstidsdömda ansöker om tidsbegränsat straff. Avdelning för rättspsykiatri består av två rättspsykiatriska undersökningsenheter placerade i Stockholm och Göteborg samt enheten för samordning placerad vid huvudkontoret i Stockholm.
Det här gör vi:
Rättspsykiatri - Rättsmedicinalverket (rmv.se)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i denna rekrytering. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), http://www.rmv.se Jobbnummer
9531925