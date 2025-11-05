Psykolog till psykosvårdens ungdomsteam, vikariat
2025-11-05
Verksamhetsområde psykiatri
Verksamhetsområde psykiatri
Vår verksamhet
Vi är en specialistmottagning som vänder sig till personer i åldrarna 18-35 år med misstänkt psykosutveckling eller nydebuterad psykossjukdom. Till oss kommer man för bedömning och/eller utredning, behandling och rehabilitering. Vi arbetar i ett multidisciplinärt team som består av läkare, psykologer, kurator, sjuksköterska, skötare och arbetsterapeut. Vi har även tillgång till musikpedagog och dietist. Vi är ett litet team som arbetar evidensbaserat och där samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna är mycket viktigt. På vårt team brinner vi för patientarbetet och vi har roligt tillsammans.
Ditt uppdrag
Du som söker kommer att få ett stimulerande och omväxlande arbete. Som psykolog gör du bedömningar, utredningar och bedriver psykologisk behandling. Du kommer också att arbeta med anhöriga och vårdgrannar. Du kommer också att delta aktivt i mottagningens utvecklingsarbete. Du har regelbunden handledning både i psykologisk behandling och utredningsarbete.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med patienter som finns i kategorin CHR-P och patienter som är nyinsjuknade i psykos. Har du även erfarenhet av neuropsykologiska och neuropsykiatriska utredningar är detta ett stort plus. Erfarenhet av Intervjuerna PANSS och SIPS och det psykoedukativa programmet BEGIN är meriterande. Du är positiv, engagerad och tycker om att arbeta i team. Körkort är ett plus. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom flexibilitet, förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga och gott bemötande. Du är öppen för utveckling och nya arbetssätt. Vi är ett team som arbetar tajt tillsammans så stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tillträde 260302 tom 270110 Inför anställning kommer utdrag från Misstanke- och belastningsregister att tas. Intervjuer kommer att ske under ansökningstiden.
Vill du veta mer?
Avdelningschef Åsa Wicklén, 070-611 21 30
Psykolog Elina Arn, 070-611 14 26
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
