Psykolog till Psykosmottagning i Landskrona
Gör skillnad. Varje dag.
Vi ska nu utöka antalet psykologer på mottagningen och söker därför en psykolog till psykosvården i verksamhetsområde (VO) Helsingborg med placering i Landskrona.
Vuxenpsykiatrimottagning psykos bedriver högspecialiserad öppenvård för patienter i upptagningsområdet med psykossjukdom eller som är under utredning av eventuell psykossjukdom. Hos oss på mottagningen i Landskrona bedömer, utreder, diagnostiserar och behandlar vi personer med psykossjukdom samt tillstånd där psykosutveckling misstänks. Vid misstanke om nyinsjuknande i psykos arbetar vi enligt en modell med en utredande del och en där vi arbetar familjeinriktat med krisintervention NIP. Vi arbetar enligt metoden FACT (Flexibel Assertive Community Treatment), vilket innebär hög flexibilitet och tillgänglighet. Vi har en upparbetad samverkan med våra kommuner och vårdgrannar samt en mycket engagerad personal som jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med patienterna. Områdets psykologer samarbetar och brukar träffas regelbundet för erfarenhetsutbyten och gemensam handledning.
Vill du veta mer om vår verksamhet och vårt arbetssätt? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!
Som psykolog hos oss arbetar du med bedömning, utredning, behandling, konsultation och handledning. Du har ett nära samarbete med övriga teammedlemmar. I det dagliga arbetet styr du självständigt över metod och längd på dina behandlingar och du har alltid teamet som stöd. Din psykologiska kompetens och kunskap är viktig både för teamet och i arbetet med såväl etablerade patienter som personer som utreds för misstänkt psykossjukdom. Du kommer även att vara fast vårdkontakt för ett antal patienter.
Vi sätter stort värde på handledning och kompetensutveckling. Möjlighet finns till både intern och extern vidareutbildning utifrån dina intressen och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har också språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1, enligt Europarådets nivåskala samt ett giltigt B-körkort. Det är meriterande om du har intresse för och/eller erfarenhet av psykiatri. Likaså ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta i Melior, men det är inget krav.
För att trivas hos oss ser vi att du är trygg i din yrkesroll samt att du är positiv och lösningsfokuserad. Du har god förmåga att ställa om när förutsättningar förändras och du värdesätter att arbeta tvärprofessionellt. Du uppskattar ett öppet arbetsklimat och har ett gott bemötande gentemot såväl kollegor som patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
