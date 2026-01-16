Psykolog till psykiatriska mottagningen
På mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordinator, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi ett 40-tal medarbetare. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas. Psykiatriska mottagningen i Sandviken arbetar mot tre kommuner; Sandviken, Hofors, Ockelbo och innefattar cirka 55 000 invånare.
I våra tvärprofessionella team bidrar du som psykolog med din specifika kompetens för att ge god psykiatrisk vård till vuxna allmänpsykiatriska patienter.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Vi söker en psykolog till psykiatriska mottagningen i Sandviken, där psykologens kompetens utgör en viktig del i mottagningsarbetet.
Som psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• diagnostik och utredning
• behandling och psykoterapi, både individuellt och i grupp
• handledning
• utbildning.
I det dagliga arbetet ingår också att medverka i mottagningens och enhetens förbättringsarbete. Detta innebär reella möjligheter att vara med och utveckla vården på mottagningen.
Hos oss får du
• ett lärorikt, spännande och intressant arbete
• omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med kompetenta medarbetare vilka värnar om god sammanhållning.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga samt integritet. Vi förväntar oss att du är strukturerad och att du har en helhetssyn. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som psykolog ska du vara
• legitimerad psykolog.
För den här tjänsten är det meriterande med några års arbetslivserfarenhet. Du får gärna ha arbetat inom vuxenpsykiatrin tidigare men viktigast är att du har ett genuint intresse för specialistpsykiatriska patienter och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet. Då vi har en stor efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar är det meriterande med kunskaper om utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.
Ansök redan idag, då urval och intervjuer sker löpande.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
