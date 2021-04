Psykolog till psykiatrisk öppenvård, Psykiatriska kliniken Linkö - Region Östergötland - Psykologjobb i Linköping

Region Östergötland / Psykologjobb / Linköping2021-04-06Psykiatrin i Linköping står inför utveckling och förändring de närmaste åren. Sedan 2020 är Psykiatriska kliniken en del av ett nytt Psykiatricentrum i Östergötland. Vi har precis flyttat in i ett alldeles nytt hus, Tinnerbäckshuset. Vi vill bli Sveriges bästa psykiatri och vi vill ha hjälp av Sveriges bästa psykologer. Stämmer vår målbild överens med din?Varje profession har sin roll och funktion när vi skapar god, trygg och säker vård för våra patienter. Inom Psykiatriska kliniken i Linköping vill vi skapa och upprätthålla hållbarhet i arbetslivet, i den samlande erfarenheten och kompetensen. Arbetet inom psykiatri och beroende ställer krav på trygghet och kompetens, personlig mognad och förmåga att samarbeta för patientens bästa.Vi vill ha Sveriges bästa psykologer. Vi är redo att satsa för att nå vårt mål. Vill du vara med på resan?2021-04-06Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med psykologiska bedömningar, utredningar och terapier för i första hand patienter i allmänpsykiatriska basteam men även arbete i subspecialiserade team kan komma ifråga beroende på din erfarenhet och ditt intresse. Du bedriver patientarbete både individuellt och i grupp, samt deltar i behandlingskonferenser. Psykiatriska kliniken i Linköping är en klinik där vi värnar om varje psykologs specifika kompetenser och intressen inom det psykiatriska fältet. Det finns goda möjligheter att arbeta med utveckling och specialisering som utvecklar det specialistpsykiatriska arbetet. Att få delta i nationella utbildningskurser ingår i detta program. Som psykolog finns du i ett team med flertalet professioner inklusive nära samarbete med ansvariga läkare.Psykiatriska kliniken universitetssjukhuset är en universitetsklinik vilket innebär att teamet också har ett nära samarbete med CSAN, Center for social and affective neuroscience, som är klinikens forskningsenhet. På mottagningen finns allmänpsykiatriska basteam samt subspecialiserade team inriktade mot bland annat autismspektrumtillstånd, PTSD och ätstörning.Vi söker dig som är legitimerad psykolog och ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som psykolog inom psykiatrin. Vi lägger dock stor vikt vid personlig lämplighet. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och är en lagspelare med utpräglad teamkänsla. Du ska även kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Anställning och informationDet här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag. Vi tillämpar individuell lönesättning.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Psykologsamordnare Anders Pilemalm, anders.pilemalm@regionostergotland.se Legitimerad psykolog Hanna Tilling, hanna.tilling@regionostergotland.se Vårdchef Joachim Hilding, 076-130 75 42, joachim.hilding@regionostergotland.se Facklig företrädare för Psykologförbundet är Andreas Björklind, 010-103 00 00 (växel).Sista ansökningsdag är den 2 maj 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service på 010-103 60 00 under kontorstid.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-02REGION ÖSTERGÖTLAND5674375