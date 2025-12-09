Psykolog till Psykiatrisk Mottagning, Kramfors
2025-12-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi på psykiatrisk mottagning i Kramfors är en mottagning med samarbetsinriktad och erfaren personal med hög kompetens där vi gärna och ofta använder varandra internkonsultativt. Ett ständigt utvecklingsarbete pågår och vi tar till oss ny forskning och fokuserar på effektivare behandlingar. Vi har mycket internt samarbete kring patienterna, vilket medför att det är smidigt och lätt att skräddarsy individanpassade behandlingsinterventioner anpassade till patientens rehabilitering. På mottagningen finns förutom 2 psykologtjänster även psykiatriker, kuratorer, skötare, sjuksköterskor, administratörer samt ett psykiatriskt akutteam.
Vi söker nu en psykolog till vårt team! Som psykolog inom specialistpsykiatrin bidrar du med det psykologiska perspektivet genom vårdkedjan. Psykologen på en allmän psykiatrisk mottagning får en bred erfarenhet över området.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-03-01 eller tidigare vid överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Neuropsykologiska utredningar och fördjupade psykologbedömningar
Enskilt behandlingsarbete
Bidra med det psykologiska perpektivet vid remiss- och behandlingskonferenser
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog
Har erfarenheter av patientarbete inom psykiatri.
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av kliniskt behandlings- och utredningsarbete från speciallistpsykiatrin
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
