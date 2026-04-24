Psykolog till psykiatrisk mottagning Arvika
2026-04-24
Till Arvika söker vi nu en psykolog som är intresserad av att vara med och utveckla
mottagningen mot ett gemensamt mål inom regionen.
Vi är inne i en intensiv utveckling av den psykiatriska vården i Värmland. Som psykolog inom hälso- och sjukvården i Region Värmland är du en viktig del i den utvecklingen. Tjänsten riktar sig till dig som är intresserad av evidensbaserad psykologisk behandling och utredning. Gillar du utmaningar och teamarbete är vi arbetsplatsen för dig!
Din arbetsplats
Psykiatrisk mottagning Arvika är organiserad inom verksamhetsområde Vuxenpsykiatri. Mottagningen är belägen i lokaler på Arvika sjukhus. Utöver mottagningen i Arvika finns psykiatrisk öppenvård i Hagfors, Torsby, Kristinehamn, Säffle och Karlstad. Vi bedriver vår enhet i ett tvärprofessionellt samarbete där vi har ett pågående utvecklingsarbete där vi vill utveckla vår teamsamverkan än mer.
Du kommer att verka på en mottagning med ett gott och stöttande arbetsklimat tillsammans med kollegor med lång arbetserfarenhet. Vi har en god struktur med tydliga och etablerade rutiner, och värnar om patientens bästa.
På mottagningen arbetar, förutom psykologer, även sjuksköterskor, specialistläkare, utbildningsläkare, vårdadministratörer, skötare, kuratorer, behandlare, PTP-psykolog och arbetsterapeut. Vårt upptagningsområde är Arvika, Eda och Årjängs kommuner.
I dina arbetsuppgifter ingår psykiatrisk bedömning, utredning och psykoterapi. Vi har ett pågående arbete med att bredda vårt behandlingsutbud, och vi diskuterar kontinuerligt hur våra arbetsmetoder kan anpassas efter våra patienters behov. Ditt arbete hos oss är varierat med både utrednings- och behandlingsuppdrag. Behandling kan vara individuell men kan även bedrivas i grupp.
Deltagande på behandlingskonferens och remisskonferens är en arbetsuppgift. Samverkan med andra professioner och myndigheter samt närstående ingår som en naturlig del i arbetet. Innehållet i tjänsten är möjlig att påverka utifrån den sökandes intressen och kompetens. Handledning av studenter och PTP-psykologer är förekommande. Vi erbjuder möjlighet till extern handledning av legitimerade handledare med olika kompetenser till våra medarbetare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker en legitimerad psykolog och tidigare erfarenhet från psykiatrisk öppenvårdsmottagning är meriterande.
Du har god samarbetsförmåga och är stabil och trygg i din yrkesroll, samtidigt som du arbetar självständigt där du tar eget ansvar. Du kommunicerar tydligt, säkerställer gemensam förståelse och följer upp vid behov. Du har förmåga att fatta snabba, välgrundade beslut och agerar utifrån dessa tillsammans med teamet, med fokus på hög patientsäkerhet och kvalitet i vården.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Psykiatrisk mottagning Arvika Kontakt
enhetschef
Marika Olsson marika.olsson@regionvarmland.se Jobbnummer
9873211