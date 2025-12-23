Psykolog till psykiatrimottagning Psykos-Bipolär Uddevalla
2025-12-23
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Publiceringsdatum2025-12-23Beskrivning
Vår ambition är att erbjuda och skapa förutsättningar för ett stimulerande, spännande och intressant arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Vårt uppdrag är att ge psykiatrisk specialistvård till personer över 18 år med psykossjukdom samt personer med bipolär sjukdom.
Du som börjar hos oss kommer till en verksamhet som har patienten i fokus, med väl inarbetade kollegor och en god arbetsgemenskap. Vi är cirka 13 personer på mottagningen och hos oss arbetar psykolog, kurator, sjuksköterskor, arbetsterapeut, skötare, peer support, medicinsk sekreterare och läkare.Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är psykoterapi och psykologiskt behandlingsarbete av olika karaktär och inriktning samt bedömnings- och utredningsarbete, bland annat utifrån personlighets- och neuropsykiatriska frågeställningar. Insatserna sker enskilt och i grupp och digitalt. Vi arbetar med fortlöpande utvärdering i teamet av pågående psykologiska behandlingar. Arbetet sker i nära samarbete med övriga kompetenser i teamet. Möjlighet och tillgång till handledning finns såväl när det gäller psykoterapi som neuropsykologiska utredningar.Kvalifikationer
Legitimerad Psykolog.
Önskvärt är erfarenhet av vuxenpsykiatriskt behandlings- och utredningsarbete. Vidareutbildning i psykologisk differentialdiagnostik och utredningsmetodik är meriterande. Likväl som specialistbehörighet, psykoterapeutexamen samt övriga utbildningar i särskilda behandlingsmetoder som exempelvis KBT, PDT eller DBT.
Det viktigaste är att du har ett eklektiskt förhållningssätt då vi uppskattar olika perspektiv både bland psykologerna och mellan professionerna.
Vi vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa en arbetsplats som genomsyras av medarbetarskap, delaktighet, jämställdhet, arbetsglädje, respekt och utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där också egenskaper såsom samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt är viktiga.
Körkort krävs för tjänsten.
Övrigt
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
