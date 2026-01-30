Psykolog till psykiatrimottagning neuropsykiatri
2026-01-30
Vi är en specialiserad öppenvårdsmottagning för vuxna patienter med diagnostiserad neuropsykiatrisk problematik som är i behov av specialistpsykiatrins insatser.
Vi erbjuder multimodala behandlingsinsatser för att begränsa symtom och förhindra tillkommande svårigheter.
På mottagningen arbetar skötare, sjuksköterskor, läkare, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, sekreterare och vårdenhetschef.
Om vår lediga tjänst
På mottagningen arbetar vi aktivt för att hitta och använda oss av bättre och smidigare arbetssätt, t ex digitala vårdmöten och drop-in-mottagning. Vi använder oss av både gruppinterventioner och individuella behandlingsinsatser.
Vi erbjuder dig
Spännande och stimulerande arbetsuppgifter
Engagerade och kompetenta kollegor
Tvärprofessionellt teamarbete
Goda möjligheter till vidareutveckling, genom både handledning och fortbildning så som specialisering (STP)
Arbete med en spännande och omväxlande patientgrupp (ADHD)
Möjlighet att påverka din arbetssituation, till exempel genom överenskommelser kring distansarbete (del av tjänst) samt fördelning av arbetsuppgifterProfil
Du som söker har svensk legitimation som psykolog med erfarenhet från vuxenpsykiatrin. Du är nyfiken och öppen för att hitta sätt att bäst hjälpa våra patienter på. Vidare är du engagerad och intresserad av att utreda patienter, göra differentialdiagnostiska avvägningar samt erbjuda behandling. Du har intresse av att vara med och utveckla vår mottagning tillsammans med oss. Som person kan du arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Bifoga kopia på giltig yrkeslegitimation i din ansökan. Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastning- och misstankeregistret på dem som erbjuds anställning hos oss.
Vi hanterar inkomna ansökningar löpande under ansökningsperioden, välkommen med din ansökan!
