Psykolog till psykiatrimottagning affektiv

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du vara med och göra avtryck i framtidens psykiatriska öppenvård där du får stimulerande arbetsuppgifter i samarbete med andra erfarna kollegor.
Då ska du jobba hos oss - Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
Verksamhetsområde psykiatri vid Södra Älvsborgs sjukhus utgörs av flera öppenvårdsmottagningar, akutmottagning samt heldygnsvård.
Psykiatrimottagning affektiv är placerad i Borås där huvuduppdraget är att betjäna vuxna patienter med affektiva tillstånd, såsom bipolär sjukdom och recidiverande depression. Vi har också ett uppdrag att göra fördjupade utredningar utifrån vårt specialistpsykiatriska uppdrag.
Arbetsgruppen består av ca 25 personer och präglas av samarbete i tvärprofessionellt team om arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, läkare, sekreterare, sjuksköterskor, skötare, socionom, psykologer, psykoterapeut, vårdenhetschef och tillgång till rehabkoordinator. Arbetsgruppen har genomgående hög kompetens, flera är specialistutbildade och har många års erfarenhet.
Gruppen präglas av kollegialt stöd, engagemang och ambition att utvecklas, vilket gör att vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om vår lediga tjänst
Som psykolog hos oss bidrar du med din specifika kompetens för att skapa de bästa förutsättning för patient och verksamhet. Du deltar och delar med dig av din psykologiska kompetens på behandlingskonferens, i bedömning- och behandlingsplanering och andra relevanta bedömningsmöte. Du utför differentialdiagnostiskt utredningsarbete liksom sedvanliga psykoterapibedömningar och psykoterapi.Profil
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av specialistpsykiatri och målgruppen. Vi ser gärna att du har en påbyggnadsutbildning i psykoterapi med KBT- inriktning samt utredningserfarenhet. Eftersom vi ibland utför hembesök innebär det att du behöver ha körkort för bil.Övrig information
Vi värnar om våra patienter och närstående samt värderar patientsäkerheten högt har som rutin att vi begär utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på alla personer som erbjuds anställning hos oss. Mångfald och jämställdhet är två viktiga aspekter i urvalsprocessen.
Bifoga godkänd och styrkt legitimation samt kopia på utbildningsintyg med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
