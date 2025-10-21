Psykolog till Psykea i Göteborg
2025-10-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du arbeta med psykologisk behandling som verkligen gör skillnad?
Vill du arbeta med psykologisk behandling som verkligen gör skillnad?
Psykea söker en legitimerad psykolog med bred kompetens inom psykiatri, neuropsykiatri och personlighetsproblematik - gärna med erfarenhet av DBT. Arbetet sker både på plats i centrala Göteborg och digitalt.
Om rollen
Rollen ger dig stora möjligheter att utvecklas utifrån din erfarenhet och kompetens. Som psykolog hos Psykea arbetar du med bedömning, utredning och behandling av vuxna (från 16 år och uppåt).
Du kommer särskilt arbeta med personlighetssyndrom samt tillstånd som bipolär sjukdom, depression, ångest, tvång och PTSD.
Det är även meriterande om du har kompetens inom bedömning, utredning och behandling av andra vanligt förekommande psykiatriska tillstånd såsom adhd och autism samt samsjuklighet.
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog
Har erfarenhet och är självgående att utreda och behandla personlighetssyndrom och bipolär sjukdom
Har god digital kompetens (arbete sker både digitalt och på mottagning)
Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
Har god samarbetsförmåga
Har god kännedom om adhd och autism.
Erfarenhet av DBT, PTSD, ätstörningar, sömnproblematik, utmattning eller dissociativa tillstånd och neuropsykiatri hos kvinnor är meriterande.
Omfattning och arbetssätt
Från 50-procentig tjänst med möjlighet till utökning och viss flexibilitet kring arbetsdagar
Tjänsten innebär primärt arbete på plats i Göteborg, men ibland även på annan ort med viss flexibilitet för digitala uppdrag.
Om Psykea
Psykea är en kunskapsinriktad och klinisk verksamhet med psykologer och psykiatriker i nära samarbete. Vi erbjuder en lärorik och utvecklande miljö för dig som kliniker och du ges goda möjligheter till ökat ansvar, utbildning och löneutveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@psykea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Psykolog Göteborg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Joni Valter Karlsson AB
(org.nr 559071-5149), https://psykea.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykea Kontakt
HR-Strategi
Rasmus Hornquist rasmus@psykea.se 079-102 93 25 Jobbnummer
9566841