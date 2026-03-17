Psykolog till Örebro & Karlskoga
Feelgood Svenska AB / Psykologjobb / Örebro Visa alla psykologjobb i Örebro
2026-03-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Feelgood Svenska AB i Örebro
, Arboga
, Karlskoga
, Kungsör
, Köping
eller i hela Sverige
Är du intresserad av sambandet mellan arbetsliv och hälsa? Vill du ha möjligheten att jobba med psykisk hälsa genom såväl förebyggande som efterhjälpande insatser? Är du nyfiken på att få stötta både chefer och medarbetare? Gillar du att jobba på både på grupp- och individnivå? Då kan Feelgood vara din nya arbetsplats.
Vår vision är Sveriges friskaste kunder. Vi arbetar i team gentemot våra olika kundföretag och levererar tjänster inom arbetsmiljö- och hälsoutveckling, rehabilitering och sjukvård. Positiv inställning, innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat kännetecknar vår kultur och arbetsgemenskap.
Att arbeta på Feelgood: På Feelgood får du kliva in i en framtidsbransch där din kompetens är efterfrågad. Du får vara med och arbeta för ett hållbart privatliv och arbetsliv med arbetsplatsen som arena. Det blir allt viktigare för arbetsgivare att jobba med hälso- och arbetsmiljöfrågor på så väl individ, grupp och organisationsnivå där arbetet med den psykiska hälsan blir allt mer aktuell och nödvändig. Vi finns för arbetsgivaren som en expertresurs och stöttar våra kunder i arbetsmiljöfrågor. Arbetet görs i nära samarbete med kund men också i samarbete med övriga kompetenser (läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, case-manager etc.) på enheten.
Aktuell tjänst: Tillsvidareanställning, 80-100% till vår verksamhet i Örebro & Karlskoga.Du blir en del av vårt team om ca 15 personer i olika roller (läkare, psykolog, beteendevetare, sjuksköterska, fysioterapeut, ergonom, organisationskonsult och arbetsmiljöingenjör). Verksamheten präglas av en interkollegial anda och vi-känsla där vi samarbetar tillsammans över yrkeskategorierna.
Som Leg. Psykolog hos oss kommer du ha möjligheten att få jobba med:
- Individuella samtal i förebyggande eller efterhjälpande syfte (både fysiskt och digitalt)
- Grupphandledning
- Rådgivning till chef och organisation
- Utbildning- och föreläsningsinsatser
- Arbetsförmågebedömningar
- Krisstöd och konflikthantering
Vi söker Leg. Psykolog med:
- Erfarenhet av individsamtal
- KBT-kompetens/erfarenhet
- Intresse för arbetsliv, hälsa och sambandet mellan dessa
- Erfarenhet och/eller intresse för gruppuppdrag, handledning och utbildning
- Vana, trygghet och intresse av digital leverans och digitala verktyg
- Samarbetsegenskaper som gillar att jobba tvärprofessionellt
- Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande är:
- Erfarenhet av företagshälsovård
- Tidigare arbetat med arbetsförmågebedömningar
- Erfarenhet av arbete med skadligt bruk
- Intresse/erfarenhet av arbete med NPF i arbetslivet
- Erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering
- Erfarenhet och intresse av uppdrag inom organisation- och ledarskap.
Vi erbjuder dig:Förutom ovan nämnda förmåner så erbjuder vi dig ett spännande och utvecklande arbete där du varje dag får vara med och göra skillnad. Utifrån verksamhetens behov finns goda möjligheter till flexibilitet i ditt schema samt i viss mån möjlighet att jobba på distans. Vi kan även erbjuda årsarbetstid om det är en lösning som passar båda parter. Publiceringsdatum2026-03-17Övrig information
- Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse
- Tjänsten innehåller resor till enheter och kunder i närområdet efter verksamhetens behov, vilket innebär att du måste ha B-körkort och tillgång till egen bil
Är du intresserad? Varmt välkommen med din ansökan och ta chansen och bli en del av ett fantastiskt team i en väldigt rolig bransch.
Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan löpt ut.
Har du frågor kontakta konsultchef Kim Truedsson, kim.truedsson@feelgood.se
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Feelgood Svenska AB
(org.nr 556511-2058), https://feelgood.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Feelgood Företagshälsovård AB
9803558