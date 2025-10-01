Psykolog till Öppenvård barn och unga på SCÄ
2025-10-01
Är du legitimerad psykolog och har erfarenhet av att arbeta med familjer? Har du tidigare erfarenhet av arbete med ätstörningspatienter, eller är du intresserad av att jobba med ätstörningsvård? Då ska du söka den här tjänsten på vår Öppenvård för barn och unga!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Det utökade uppdraget som SCÄ fått innebär att barn- och ungdomssektionen växer och enheten för Öppenvård barn och unga behöver utvidga sin personalstyrka. Vi ser nu fram emot att ta emot ytterligare kollegor till vårt team.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
På Öppenvård för barn och unga tar vi emot patienter upp till 18 år med ätstörningsdiagnoser. Här arbetar engagerade läkare, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, dietist och fysioterapeut. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar utifrån evidensbaserad metod Familjebaserad behandling (FBT), en terapiform som är särskilt anpassad för behandling av barn och ungdomar med ätstörningar och vi har goda behandlingsresultat.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete där du får goda möjligheter att bedriva evidensbaserad vård i form av familjebaserad behandling. Du får regelbunden handledning i metoden och utbildning utifrån verksamhetens behov. Att tillvarata och stärka familjens och nätverkets resurser är en av grundpelarna i vårt arbete.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande arbete och vill utveckla såväl verksamheten som dig själv. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att bedriva familjebaserad behandling. I arbetsuppgifterna ingår även diagnostiska bedömningar och uppföljning i klinikens kvalitetssäkringsarbete. Du kommer att delta i behandlingskonferenser, handledning och metodutveckling tillsammans med övriga teamet.Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog och har arbetat minst 2 år kliniskt med patientarbete.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från barn och ungdomspsykiatrin och familjebehandling.
Är du legitimerad psykoterapeut, har erfarenhet av arbete med ätstörningspatienter eller FBT ses detta som meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har en god samarbetsförmåga, tar eget ansvar och tycker om att arbeta i team.
Du är trygg i att möta människor i svåra livssituationer och träffa hela familjer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Läs mer om hur det är att jobba inom SLSO här.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5872". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Psykiatri, Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) Kontakt
Tanja Cassidy, enhetschef 08-12344077 Jobbnummer
9535152