Psykolog till område Psykiatri
Region Jämtland Härjedalen, Öppenvård 2 psykiatri / Psykologjobb / Östersund Visa alla psykologjobb i Östersund
2026-07-10
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Om arbetsplatsen
På öppenvård 2 arbetar vi på specialistpsykiatrisk nivå med utredning, bedömning och behandling för patienter med affektiva tillstånd, ångestsyndrom, PTSD och personlighetssyndrom. Här finns ett etablerat bipolärprogram, ett klinikövergripande DBT-team samt ett OCD-team.
Vi är en stor mottagning och arbete sker tvärprofessionellt men också tillsammans med psykologkollegor. På mottagningen arbetar psykologer, psykoterapeuter, socionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och sekreterare.
Område psykiatri rymmer både öppen- och heldygnsvård och bistår patienter i Jämtlands län i behov av specialistpsykiatri. Sammanlagt har området ca 270 medarbetare.
Inom den psykiatriska kliniken i Östersund ryms all specialistvård under samma tak, vilket ger möjlighet till nära samarbeten inom och mellan professioner och en intern rörlighet med chans till personlig utveckling för dig som medarbetare.
Kliniken har ett samarbete med MIUNs psykologprogram som innebär medverkan av psykologkandidater och psykologassistenter i patientarbetet. Vi har även PTP-psykologer anställda vid kliniken.
Utveckling och karriärvägar för psykologer
Långsiktig kompetensförsörjning av psykologer är en hjärtefråga för vår verksamhet. Regionen var bland de första i landet med att införa Karriärvägar för psykologer. Inom vuxenpsykiatrin har vi vårdat och utvecklat varje steg i den kliniska karriärvägen, från PTP till specialist med ledningsansvar, så att vi kan erbjuda kompletta karriärvägar från bredd till spets. Oavsett karriärsteg är vi måna om din utveckling och trivsel. Därför erbjuder vi flexibla arbetssätt och goda möjligheter att variera arbetsuppgifter över tid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
I din roll kommer du utöver ett grundläggande kliniskt arbete ha uppgifter som t.ex. kan inkludera:
Planera och utföra psykologisk utredning, bedömning, rådgivning och behandling även i komplexa ärenden.
Stödja kollegor i ärenden.
Bidra med psykologiskt perspektiv och kunskap i samverkan med andra professioner och organisationen i sin helhet.
Bidra i utvärdering och utveckling av verksamhet och kliniska processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog.
Meriterande:
Specialistpsykolog med inriktning klinisk psykologi eller psykologisk behandling.
Forskningserfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i våra rekryteringar. Om du är intresserad av att bli en del av vår verksamhet är du hjärtligt välkommen med din ansökan! Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens då tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Det finns även möjlighet till flexibel arbetstid och viss tid om möjligt på distans.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/211/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Fältjägargränd 6 (visa karta
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831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Öppenvård 2 psykiatri Kontakt
Enhetschef Öppenvård
Åsa Jönsson asa.jonsson@regionjh.se Jobbnummer
9998874