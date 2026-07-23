Psykolog till Olaus Petri vårdcentral
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2026-07-23
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Vill du arbeta med psykisk hälsa i primärvården med fokus på bedömning, prioritering och rätt vårdnivå? Vill du vara en del av en verksamhet där utveckling, samarbete och patientfokus står i centrum? Då kan du vara den vi söker.
Olaus Petri vårdcentral är Region Örebro läns största vårdcentral med drygt 21?500 listade patienter. Hos oss möter du en bred patientgrupp och arbetar tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet med hög kompetens och stark utvecklingsanda. Hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö med goda möjligheter till kompetensutveckling och påverkan på verksamhetens utveckling. Vi värnar om samarbete, kvalitet och ett hållbart arbetsliv. Välkommen till Olaus Petri vårdcentral - tillsammans skapar vi ett bättre liv!Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss har du en central roll i arbetet med psykisk ohälsa i primärvården. Uppdraget präglas i stor utsträckning av bedömning och vägledning till rätt vårdnivå, i nära samarbete med övriga professioner. Arbetet innefattar bland annat:
psykologiska bedömningar och diagnostik
triagering och prioritering till rätt vårdnivå
arbete med bedömningsväntelista och remisshantering
kortare behandlings- och stödinsatser
samverkan i tvärprofessionella team
utveckling av arbetssätt inom nära och digital vård
För dig med intresse finns möjlighet att arbeta med internetbaserad behandling (iKBT) och digitala kontakter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som trivs med primärvårdens breda och varierande uppdrag. Du är en person som är självständig och tar personligt ansvar, är positiv, bidrar till utvecklingsarbete, ett gott arbetsklimat samt ser möjligheter i det dagliga arbetet. Du tycker om att samarbeta med övrig personal på vårdcentralen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du:
har erfarenhet av arbete i primärvård (meriterande, men inget krav)
är trygg i kliniska bedömningar och prioriteringar
trivs med ett högt patientflöde och kortare kontakter
arbetar självständigt och strukturerat
värdesätter teamarbete och samverkan
är nyfiken på digital utveckling och nya arbetssättSå ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:515". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Bitr vårdcentralschef
Patrik Genberg patrik.genberg@regionorebrolan.se 019-602 34 07 Jobbnummer
10010187