Psykolog till Oasen HVB
2025-08-14
Är du en engagerad och erfaren psykolog som vill göra skillnad för barn och unga med komplex problematik? Då kan du vara den vi söker till Oasen HVB i Aneby i Småland!Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Oasen är ett HVB-hem specialiserat för utredning och behandling för barn som oftast är i ålder 7-13 år. Vårt team består av erfaren personal som arbetar nära för att erbjuda en trygg och utvecklande miljö. Oasen har tillstånd för 24 placerade barn som bor i fyra boendeenheter under ett och samma tak. Varje enhet har sitt eget behandlarteam och ledningsteam. Oasen har en skola med lärare, specialpedagog samt rektor. Målgruppen gäller barn som ofta har psykosociala svårigheter, neuropsykiatrisk diagnos och sexuellt gränsöverskridande beteenden.
Som psykolog hos oss kommer du att spela en central roll i att genomföra kvalificerade barnpsykiatriska och neuropsykiatriska utredningar. Du är en del av Oasens HS-team tillsammans med ytterligare en psykolog, sjuksköterska, samt konsulterande psykiater.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Psykologiska bedömningar och utredningar: Genomföra omfattande bedömningar och utredningar, inklusive anamnesupptagning, observationer, och psykologiska testningar.
Diagnostik och analys: Ställa diagnoser enligt gällande diagnossystem (ICD-10/DSM-5) och utforma rekommendationer för fortsatt stöd och insatser.
Behandlingsplanering: Bidra till att utveckla och implementera individuella behandlingsplaner baserade på utredningsresultaten.
Samverkan: Aktivt samarbeta med interna HS-teamet, behandlingspedagoger, vårdnadshavare, skola, socialtjänst, BUP och andra relevanta aktörer.
Handledning och konsultation: Ge handledning och konsultation till övrig personal gällande psykologisk problematik, insatser och bemötande.
Dokumentation: Föra noggrann och strukturerad journaldokumentation.
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog.
Har erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomspsykiatri, särskilt med neuropsykiatriska utredningar (t.ex. ADHD, AST, intellektuell funktionsnedsättning).
Har god kunskap om psykologiska bedömningsinstrument och deras användning.
Är strukturerad, noggrann och har en god analytisk förmåga.
Har en stark empatisk förmåga och kan skapa trygga relationer med barn och unga.
Är flexibel och trivs med att arbeta i ett dynamiskt team.
Har lätt att skapa och upprätthålla goda relationer.
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande är om du har erfarenhet av DBT och/eller kunskap om sexuell beteendeproblematik hos barn och ungdomar.
Vi erbjuder:
Deltidstjänstgöring om ca 75%.
En stimulerande och meningsfull arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad.
Möjlighet att arbeta med komplexa och intressanta ärenden.
Samarbete med en erfaren psykolog som kan ge ett gott kollegialt stöd.
Ett engagerat och kompetent team av kollegor.
Möjligheter till kompetensutveckling.
Konkurrenskraftig lön.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Katarina Johansson, föreståndare och verksamhetschef, katarina.johansson@humana.se
Sara Rex, psykolog, sara.rex@humana.se Ersättning
