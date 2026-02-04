Psykolog till nyetablerad Vårdcentral i Bromma
iQura Vårdcentral Bromma söker en legitimerad psykolog som vill vara med från start och bygga upp en modern och välfungerande vårdcentral i nybyggda lokaler med mycket bra läge i Bromma. Du blir en del av ett erfaret team med visionen att erbjuda primärvård med hög kvalitet och hög tillgänglighet där både patienter och medarbetare känner sig välkomna.
Varför iQura Vårdcentral?
Nyöppnad vårdcentral där du får vara med och forma strukturer, arbetssätt och kultur från början.
Erfaret och engagerat team med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer.
Nybyggda, fräscha lokaler med goda kommunikationer i Bromma.
Värderingar som genomsyrar arbetet: prestigelöshet, medkänsla och engagemang. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som psykolog arbetar du med bedömning och behandling av psykisk ohälsa i primärvården, med fokus på ångest, depression, stressrelaterad ohälsa och livsstilsförändringar. Du utför individuella samtal, motiverande samtal (MI), psykologiska utredningar och psykoterapi som KBT.
Självständigt patientansvar inom utredning och behandling av psykisk ohälsa, telefonrådgivning och triagering till rätt vårdnivå.
Aktiv medverkan i förbättringsarbete, kvalitetsuppföljning och utveckling av rutiner i en växande verksamhet. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad psykolog enligt Socialstyrelsens krav.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från primärvård eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa hos barn och unga.
Utbildning/erfarenhet inom KBT, MI eller behandling inom primärvårdspsykiatri.
Vana av journalsystemet TakeCare.
Du trivs med att arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll som psykolog. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och tycker om att ta ansvar, bidra med förbättringsförslag och driva utveckling i en mindre, växande organisation. Du har lätt för att samarbeta i team och delar våra värderingar: prestigelöshet, medkänsla och engagemang.
Anställningsform och villkor
Deltid, enligt överenskommelse.
Dagtid, provanställning enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension.
Friskvårdsbidrag och försäkringar enligt avtal.
Individuell lönesättning baserad på erfarenhet och kompetens.
Goda möjligheter till personlig kompetensutveckling och fortbildning inom primärvård.
Om iQura Vårdcentral Bromma
iQura Vårdcentral Bromma ingår i iQura AB, som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och helhetsperspektiv. iQura har avtal med Region Stockholm för att bedriva primärvård och vaccinationsverksamhet.
Ansökan och kontakt
Adress: Norrbyvägen 32, 168 69 Bromma.
Välkommen med din ansökan till alex@iqura.se
. Urval och intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Verksamhetschef Anton Lundmark, anton.lundmark@iqura.se
, mobil 0768-28 23 48.
Medicinskt ansvarig läkare Alex Jaranka, alex@iqura.se
, mobil 0707-90 21 89. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: alex@iqura.se Arbetsgivare Iqura Vårdcentral Bromma AB
(org.nr 559501-4431)
Norrbyvägen 32 (visa karta
)
168 69 BROMMA Kontakt
Alex Jaranka alex@iqura.se 0707902189 Jobbnummer
9724152