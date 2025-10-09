Psykolog till Nova Psykiatri Göteborg
Nova Psykiatri Sverige AB / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2025-10-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nova Psykiatri Sverige AB i Göteborg
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om Nova Psykiatri
Nova Psykiatri grundades med en vision om att revolutionera psykiatrin och behandling av psykiska ohälsa. Vi strävar efter att erbjuda en modern och patientcentrerad vårdupplevelse. För närvarande fokuserar vi främst på utredningar av ADHD och Autism, samt medicinsk behandling efter diagnos. Vår ambition är dock att bredda vårt utbud och hjälpa så många patienter som möjligt genom innovativa och evidensbaserade metoder inom psykiatri och mental hälsa. Dagens psykiatri präglas av traditionella metoder och ett ofta långsamt arbetssätt, där tekniska framsteg och patientens behov sällan står i fokus. Många patienter har svårt att navigera i ett komplext offentligt system eller vänder sig till stora vårdgivare där de riskerar att bli en anonym siffra i mängden. Vi har valt att göra saker annorlunda genom att sätta patienten i centrum och erbjuda psykiatrisk vård med en femstjärnig service. Vår strategi bygger på patientupplevelse, kvalitet och effektivitet, där vi använder modern teknik och innovativa arbetsmetoder för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet.
Vårt engagerade team är kärnan i vår verksamhet och består främst av psykologer, läkare och sjuksköterskor. Nova Psykiatri grundades i januari 2024 och har idag cirka 30 medarbetare - och vi växer snabbt. Nu söker vi fler drivna personer som vill vara med och forma framtidens psykiatri tillsammans med oss. Vi lägger mycket fokus på att anställa Sveriges duktigaste medarbetare, samt att alla här ska trivas bättre hos oss än någon annanstans. Novas vision är att visa hur psykiatri kan fungera, för såväl patienter som för medarbetare. Vi tror det går att göra mycket bättre. Vi drivs av att hela tiden förbättra patientnöjdheten, hålla hög kvalitet, och samtidigt höja effektiviteten genom minskad administration. Vi tror att vi når allt detta genom att ha kul tillsammans, våga göra misstag, samt genom att våga sträva mot att vara bäst på det vi gör.
Om rollen
Vi söker legitimerade psykologer till Nova Psykiatri som vill vara med på vår spännande tillväxtresa. Tjänsten är på heltid, och vi hoppas kunna erbjuda dig Sveriges bästa och roligaste psykologtjänst.
Som psykolog i Göteborg blir du vår nyckelperson på plats - med stort eget ansvar och möjlighet att forma mottagningen lokalt. Du arbetar självständigt i vardagen, men är samtidigt en del av ett engagerat nationellt psykologteam. Hos oss får du friheten att påverka din arbetsdag, men också tryggheten i ett kollegialt sammanhang med stöd, handledning och gemenskap.
Primära arbetsuppgifter:
Utföra neuropsykiatriska utredningar av både vuxna och barn, med primär frågeställning ADHD och/eller Autism.
Delar av utredningarna kan ske digitalt, men utförs primärt fysiskt tillsammans med patienten.
Utöver utredningar kan delar av arbetet komma att bestå av andra uppgifter. Dessa uppgifter kommer dock tas fram i samråd med dig, för att vara någonting som du tycker är roligt och givande.
Exempel på vad övriga arbetsuppgifter kan vara:
Bidra i att förbättra företagets processer.
Hålla internutbildningar.
Utveckla behandlingsprogram för patienterna efter genomförd utredning.
Vem vi söker Leg. Psykolog.
Erfarenhet av utredningar sedan tidigare är meriterande men inget krav.
Vi letar efter dig som är intresserad av att kombinera effektivitet, kvalitet och patientnöjdhet i ditt arbete. Du är social och driven, gillar att utvecklas och öppen för förändringar. Du ser patienten som någon vars förväntningar du alltid vill försöka överträffa, och du vill hela tiden förbättras.
Vi letar främst efter rätt person snarare än rätt erfarenhet. Så länge du är psykolog så uppmuntrar vi dig att söka även om du inte har erfarenhet av arbetsuppgifterna.
Vad vi erbjuder Möjlighet att få vara med på en spännande företagsresa mot att ha Sveriges nöjdaste patienter och anställda.
Stor grad av frihet och eget ansvar, med så lite interna möten som möjligt.
Flexibla arbetstider. Möjlighet att lägga upp arbetsveckorna på ett sätt som passar dig.
Hybrid: Arbeta delar av arbetet hemifrån om du vill.
Support i rollen av psykologassistenter som hjälper dig med mycket av det administrativa i arbetet, så att du kan fokusera så mycket som möjligt på arbetet med patienterna.
Var med och påverka och förbättra verksamheten om du vill. Förbättringsidéer uppmuntras starkt.
Konkurrenskraftig lön samt framtida möjligheter till bonus.
Tjänstepension.
Friskvårdsbidrag: 5000 SEK per år.
5 veckors semester, med 1 extra semesterdag för varje år du är kvar på företaget.
Användarvänlig teknik: Nova erbjuder Macbook till alla anställda, samt ipads för all testning. Utöver det får du bl.a. skärm, hörlurar och kamera för hemarbete, samt nya och användarvänliga system att arbeta i.
Möjligheter till vidareutbildningar såväl internt som externt.
Ansökningsprocess
Ansökan: Fyll i dina kontaktuppgifter och ladda upp ditt CV och skriv en kort presentation av dig själv. Tester: Som nästa steg i rekryteringsprocessen kommer du att genomföra två psykometriska tester, som tar 20-30 minuter styck att genomföra. Dessa hjälper oss att objektivt och rättvist bedöma alla kandidater. Intervju: Om du går vidare i processen kommer vi att bjuda in dig till en eller flera intervjuer via video, där du får möjlighet att lära känna oss och ställa frågor om tjänsten. På Nova värderar vi rätt person och att vi har blandade erfarenheter och kunskaper. Sök därför gärna om du är intresserad, även om du inte tror dig ha rätt erfarenheter. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar och genomför intervjuer löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nova Psykiatri Sverige AB
(org.nr 559361-8332), https://www.novapsykiatri.se Arbetsplats
Nova Psykiatri Kontakt
Nova Psykiatri emma@novapsykiatri.se Jobbnummer
9549305