Psykolog till Neuropsykiatrimottagning Öster
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2026-07-21
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-21Beskrivning
Neuropsykiatrimottagning Öster är en av två neuropsykiatriska mottagningar inom
verksamhetsområdet Neuropsykiatri. På de neuropsykiatriska mottagningarna utreder och behandlar vi adhd och psykiatrisk samsjuklighet, framförallt i ångest- och depressionssjukdomar, därtill har vi även ett utredningsansvar för autism.
På Neuropsykiatrimottagning Öster har vi för närvarande cirka 4200 aktiva patienter. På mottagningen finns sammantaget tolv psykologtjänster fördelade på fyra team. Som psykolog hos oss arbetar man med utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt med grupp- och individuella behandlingar riktade både mot neuropsykiatrisk problematik och svårare affektiv samsjuklighet. Psykologgruppen har mycket gemensamt arbete och ett par pågående forskningsprojekt.
Sammantaget är vi lite drygt 60 medarbetare. Vår arbetsplats präglas av hög professionalitet och öppet klimat. Vi strävar alltid efter kvalitetsförbättringar och att upprätthålla banden till universitet och forskning. Vi finns i luftiga och moderna lokaler vid Krokslätts Fabriker i Mölndal.
Vi erbjuder dig ett stimulerande, varierat och utvecklande arbete med goda möjligheter till lärande.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som psykolog hos oss i ett av våra NP-team kräver att du har en förmåga att känsligt bemöta enskilda patienter samt tycker om att fundera kring differentialdiagnostiska frågeställningar. I utredningsarbetet arbetar vi framförallt med sambedömningar - dvs. att man genomför utredningarna tillsammans med en läkare eller en annan psykolog. Detta ställer krav på din samarbetsförmåga. Även gruppbehandlingarna görs tillsammans med antingen en annan psykolog eller en arbetsterapeut eller sjuksköterska. Det är därför bra om du tycker om att arbeta med grupper (PEGASUS, DBT-inspirerad färdighetsträning, UP-grupp)
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av psykologiskt arbete med vår målgrupp, samt
erfarenhet av KBT-behandling och neuropsykiatriska utredningar. Inom psykologgruppen på
mottagningen har vi utvecklat två huvudsakliga inriktningar: en med fokus på individuella
behandlingsinsatser och en med fokus på neuropsykiatriska bedömningar. Erfarenhet av båda områdena är en fördel.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Du är noggrann, strukturerad, har god administrativ förmåga och vana att hålla många bollar i luften. Du kan både arbeta självständigt, men har också god samarbetsförmåga.
Du sätter patienten i centrum och är lyhörd. Du har tidigare erfarenheter av arbete med vår patientgrupp. Vi ser gärna att du är lösningsfokuserad och intresserad av att utveckla samt förbättra vården. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan
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Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Wallinsgatan 6 (visa karta
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431 39 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatrimottagning Öster Kontakt
Sveriges psykologförbund Anders Ordqvist 010-4414543 Jobbnummer
10008616