Psykolog till Meliva VC/BVC Masthuggskajen
2025-09-16
Psykolog till Meliva VC/BVC Masthuggskajen - Välkommen till Meliva!
Vill du arbeta i en värderingsdriven primärvård där omtanke, kvalitet och utveckling går hand i hand?
Vi erbjuder dig en välfungerande arbetsplats med möjlighet att utvecklas!
Meliva vårdcentral Masthuggskajen är en omtyckt vårdcentral med helhetsperspektiv som sätter kvalitet och patientsäkerhet i fokus. Hos oss får du engagerade kollegor, möjlighet till utveckling och en arbetsplats med närhet till kollektivtrafik. Som medarbetare inom Melivagruppen blir du även en del av ett större nätverk av kollegor som tillsammans är med och utvecklar svensk primärvård.
Kvalifikationer/Arbetslivserfarenhet
Legitimerad psykolog. Erfarenhet av arbete inom primärvården samt grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT. Vi ser gärna att du jobbat några år som psykolog. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om jobbet
Meliva vårdcentral Masthuggskajen ligger centralt, endast ett stenkast från Järntorget. På Första Långgatan 16, tre trp upp finner du oss i helt nyrenoverade lokaler. Psykolog rummet väntar på dig, fåtöljerna står klara.
Vi är en nystartad vårdcentral som önskar växa genom att arbeta holistiskt, med ett hälsoperspektiv vilket gäller såväl patient som personal. En friskvårdstimma per vecka visar vad vi står för och att du är en teamspelare, är väldigt viktigt för oss.
Som legitimerade psykolog arbetar du utifrån primärvårdens uppdrag att bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi har hög tillgänglighet till en första bedömning av psykolog och korta köer till uppstart av behandling. Vi har som målsättning att genom ett genuint personligt bemötande vägleda och skapa trygghet hos den nya tidens patienter, föräldrar och barn och ser mycket positivt på om du har intresse för vårdens digitalisering och nya arbetssätt. Vi är en vårdcentral som lägger stort fokus kring att förbättra arbetet mot psykisk ohälsa och arbetar tillsammans över de olika yrkeskategorierna på vårdcentralen för att ge patienterna den bästa vården möjligt. Som psykolog på Meliva vårdcentral Masthuggskajen är du en given del av vårt vårdteam där vi tillsammans arbetar för att konstant förbättra verksamheten på vårdcentralen.
Våra patienter söker oss direkt via vår app; Meliva-appen. Där finns möjlighet att chatta med våra patienter samt att erbjuda videobesök eller ett fysiskt besök. Psykologerna bemannar chatten varje dag och samarbetet med våra övriga professioner på vårdcentralen är gott, bland annat har vi regelbundna möten med läkare, psykisk vårdsamordnare och rehabkoordinator.
Vanliga problemställningar som vi möter i vårt kliniska arbete är depression, ångesttillstånd, stressrelaterad ohälsa, sömnproblem, kronisk smärta, svårare kriser och PTSD. Vi arbetar utifrån stegvis vård, vilket innebär att anpassa behandlingens intensitet efter patientens behov av vård.
Vi erbjuder vårdcentralens patienter en stor variation av insatser och behandling så som bedömning, rådgivning, gruppbehandling, IKBT samt korttidsterapi.
Du har möjlighet att jobba digitalt hemifrån efter överenskommelse.
Våra psykologer har regelbunden extern handledning samt möjlighet att fortbilda sig.
Läs gärna mer om oss! https://meliva.se/mottagningar/meliva-vardcentral-masthuggskajen/#omdome
Din roll
Meliva vårdcentral Masthuggskajen erbjuder en spännande och varierande tjänst inom primärvårdens breda uppdrag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innebära:
Möta patienterna i det första skeendet genom kontakt via Meliva-appen.
Individuella korttidsterapier.
Bedriva gruppbehandlingar.
Samarbete med våra andra yrkeskategorier och samverkan med vårdgrannar för att hantera hänvisningar och remisser till rätt instans, är en viktig del av tjänsten. Publiceringsdatum2025-09-16Profil
Vi söker dig som är:
Är legitimerad psykolog med en förmåga att se till både verksamheten och patienten från ett helhetsperspektiv.
Har ett intresse av att möta patienter.
Ser värdet i att jobba utifrån devisen "frihet under ansvar".
Har en god kommunikationsförmåga och fallenhet för att skapa goda relationer med både patienter och kollegor.
Är lyhörd för våra patienters totala behov och du bemöter alla med ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt.
Har den flexibilitet som mötet med patienten kräver och gör bedömningar utifrån patienten individuella behov.
Trivs med att ta det ansvar och visa ditt engagemang på arbetsplatsen.
Vill utveckla vårt digitala erbjudande där vi anpassar besöksformen efter våra patienters behov.
Vill vara med och utveckla vår psykologmottagning allt eftersom vi växer.Om företaget
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: 50 - 80%
Anställningsform: Tillsvidare
Lön: Fast månadslön
Tillträde: 1 januari
Arbetsgivare: Meliva vårdcentral Masthuggskajen
Kontakt: Verksamhetschef Susanne Hallner
Mail: susanne.hallner@meliva.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb.
https://meliva.se/
