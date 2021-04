Psykolog till Livstilsmedicin Österåsen - Region Västernorrland - Psykologjobb i Sollefteå

Region Västernorrland / Psykologjobb / Sollefteå2021-04-13Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka.Västra närsjukvårdsområdet har ett sjukhus och fem regiondrivna hälsocentraler. I området finns två kommuner. Organisatoriskt i närsjukvårdsområdet ligger också Primärvårdens särskilda uppdrag som är Länsövergripande verksamheter, Ungdomsmottagningen, Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovården, Barn-och ungdomsentrén psykisk hälsa 7-17 år, 1177 Vårdguiden på telefon samt Livsstilsmedicin Österåsen. Närsjukvårdsområde Väster har cirka 300 medarbetare och fyra verksamhetschefer.Inom Närsjukvårdsområdet Väster strävar vi efter ett skräddarsytt upplägg just för dig som gillar nytänkande och har samverkan centralt i alla sammanhang. Där du själv, har möjlighet att påverka innehållet i just din tjänst. Målet med detta förhållningssätt möjliggör att våra patienter finns i fokus och att vi tillsammans måste hitta ett unikt arbetssätt där just dina erfarenheter och kunskaper är värdefulla.Livsstilsmedicin Österåsen är en länsövergripande öppenvårdsenhet med möjlighet till internat. Verksamheten är vackert beläget på en höjd i kulturminnesmärkta byggnader, mitt i Ådalen, en mil från Sollefteå. Vi arbetar utifrån övertygelsen att aktivt förändringsarbete för hälsofrämjande levnadsvanor har en avgörande betydelse för hälsan. Livsstilsmedicin Österåsen erbjuder behandlingsprogram inom livsstilsförändring och rehabilitering, men även riktade utbildningsinsatser till grupper och företag.Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida: www.osterasen.com. Vill du bli vår nya medarbetare? Då erbjuder vi dig ett intressant och utvecklande arbete som Psykolog!Du kommer att arbeta i ett engagerat, tvärprofessionellt team med sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare, psykolog, hälsopedagog, dietist, kostvetare, friskvårdsledare/terapeuter samt kockar, städ och adm personal.Inom programmet för behandling av livsstilsrelaterad ohälsa kommer dina arbetsuppgifter bestå främst av gruppundervisning/föreläsningar i mindre omfattning även individuella samtal. Du kommer också att vara kontaktperson främst för patienter med stressrelaterad ohälsa, medverka i planering och utvecklingsarbete och övrig utbildningsverksamhet. I tjänsten kommer även ingå deltagande/samarbete i ett projekt för suicid-prevention enl ASSIP-modellen (ca 50%).Projektdagarna kan innebära arbete på annan ort i Sollefteå/Kramfors/Härnösands-området.Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår på Livsstilsmedicin Österåsen.Vikariat med tillträde 2021-06-01 eller enligt överenskommelse, t o m 2022-01-31, med goda möjligheter till förlängning.Legitimerad psykolog. Intresse för och klinisk erfarenhet av arbete med livsstilsrelaterad ohälsa, undervisning i samtalsteknik t ex MI är meriterande. Då vi arbetar mycket med grupper ser gärna att du har vana av pedagogiskt inriktat arbete och att du känner dig bekväm med att hantera gruppdiskussioner och föreläsningar. Vi vill att du är en positiv, engagerad person med en helhetssyn på hälsa och intresse för hälsoinriktad sjukvård, levnadsvanor och pedagogiskt arbete. Du har ett gott bemötande arbetar strukturerat, noggrant och självständigt samt främjar god teamsamverkan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi arbetar löpande med urvalsarbetet, så välkommen med din ansökan redan idag!Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid Vikariat fr o m 2021-06-01 t o m 2022-01-31.2021-04-13MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09REGION VÄSTERNORRLAND5689368