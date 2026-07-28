Psykolog till Lidingö beroendemottagning
Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-07-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Arbetsplatsen
Beroendecentrum Stockholm är Region Stockholms klinik för specialiserad beroendevård, med ett av Sveriges bredaste utbud inom området. Varje år möter vi cirka 22 000 patienter. Genom en helhetssyn och samordnade insatser arbetar vi för att förbättra livskvaliteten för patienter och deras närstående.
Nu söker vi en psykolog till Norra länets öppenvård, med placering på Lidingö beroendemottagning.
Mottagningen erbjuder behandling för personer med skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel. Arbetet sker i nära samverkan med socialtjänst, psykiatri, primärvård och andra vårdaktörer.
Arbetet
Som psykolog är du en del av ett multiprofessionellt team där samarbete och samordning är centralt för att möta patienters komplexa behov. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Psykologiska bedömningar, inklusive personlighetsbedömningar och neuropsykologiska utredningar.
Psykologisk behandling individuellt och i grupp deltagande i gemensamma vårdprocesser för patienter med samsjuklighet.
Patient-och närståendeutbildning.
Arbetet präglas av ett teamorienterat förhållningssätt, där vi tillsammans utvecklar vårdens innehåll och kvalitet. Du bidrar till ett kontinuerligt förbättringsarbete där vi utvecklar arbetssätt, processer och samarbete för att skapa en mer sammanhållen och personcentrerad vård.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Legitimerad psykolog.
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar samt arbete inom psykiatri och beroendevård är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har god samarbetsförmåga och trivs i teamarbete.
Kan skapa förtroendefulla relationer med patienter och kollegor.
Är nyfiken, lösningsorienterad och flexibel
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat 6 månader, 40 tim/vecka, måndag-fredag.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete i ett engagerat team.
Möjlighet att arbeta i en verksamhet med fokus på samordning och samsjuklighet.
Beroendecentrum Stockholm erbjuder olika förmåner som flexibel arbetstid, subventionerad sjukvård i öppenvård, friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme per vecka vid heltidsarbete.
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt registerkontroll vid nyanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Beroendecentrum Stockholm, Norra länets öppenvård Kontakt
John Hasslinger, Psykologförbundet regionstockholm@psykologforbundet.se 08-12340484 Jobbnummer
10014256