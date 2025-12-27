Psykolog till Kungälvs barn- och elevhälsa (föräldravikariat)
2025-12-27
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
En av våra skolpsykologer ska gå på föräldraledighet så du har nu chansen att få bli en av oss på central barn- och elevhälsa i Kungälv.
Som skolpsykolog i Kungälv har du möjlighet att påverka barn och ungas skola och framtid. Ditt arbete är varierande, utvecklande och självständigt där du alltid har nära till andra professioner och goda kollegor.
Stödenheten (Kungälvs centrala barn- och elevhälsa) arbetar på uppdrag av kommunens förskolor, pedagogisk omsorg samt grundskolor. Enheten består av två enhetschefer, skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, logoped, specialpedagoger med kommunövergripande uppdrag samt kommunens närvaroteam. På Stödenheten har vi en bred kompetens och värnar om det tvärprofessionella samarbetet. Hos oss får du arbeta med engagerade och erfarna kollegor samt vara med och bidra till att utveckla elevhälsoarbetet på skolan och på Stödenheten. Dina arbetsuppgifter
Som skolpsykolog arbetar du på uppdrag av rektor och tillsammans med övriga i skolans elevhälsoteam. Arbetet ska främst vara av förebyggande och hälsofrämjande karaktär men kan också innebära åtgärdande arbete och arbetet ska bedrivas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Målet är att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Du arbetar med ansvar för det psykologiska perspektivet i elevhälsan. Detta kan innebära utredning och frågeställningar rörande anpassad grundskola, bedömning av komplexa inlärningssituationer och hälsofrämjande och förebyggande arbete, konsultation/handledning till skolpersonal, ge stöd och råd till elever och föräldrar samt olika former av samverkan m.m. Kvalifikationer
- Psykologutbildning med psykologlegitimation alternativt psykologexamen inför PTP.
- Erfarenhet av arbete inom skola är meriterande.
- Erfarenhet av psykologiskt utredningsarbete av barn och ungdomar är meriterande.
- Hög nivå på kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- B-körkort och egen bil krävs.
Du ska ha god samarbetsförmåga, god förmåga att skapa relationer samt kunna se till helheten kring individ och situation. Arbetet ställer krav på god förmåga till självständighet, struktur och flexibilitet.
Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Linda Bjälkenborn 0303-238334 Jobbnummer
9663979