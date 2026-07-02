Psykolog till Kringlans Vårdcentrum
Kringlans Vårdcentrum AB / Psykologjobb / Södertälje Visa alla psykologjobb i Södertälje
2026-07-02
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Välkommen till oss på Kringlans Vårdcentrum!
Vi söker dig som är legitimerad psykolog
Kringlans vårdcentrum ligger i Södertälje centrum, 5 min gångavstånd från buss och pendeltågstation. Vi är en vårdcentral med 35 anställda och cirka 11 300 listade patienter. Vårt uppdrag är att bedriva husläkarmottagning med basal hemsjukvård, distriktssköterskemottagning, koordineringsinsatser, psykosocial mottagning med insatser för psykisk hälsa samt första linjens psykiatri med det utökade tilläggsuppdrag för barn och unga 6-17år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vårt team tar emot barn och unga från sammanlagt tre vårdcentraler inom vårt upptagningsområde.
Vår mottagning har ett stort fokus på kvalité, tillgänglighet och utveckling. Vi är välbemannade och samarbetar i team mellan professioner för att ge patienten bästa möjliga vård. Hos oss kan du förvänta dig en arbetsplats med hög kompetens, fin sammanhållning med ett professionellt förhållningssätt.
Kvalifikationer - Legitimerad psykolog med KBT-inriktning och helst några års erfarenhet i yrket - Erfarenhet av primärvård, strukturerade bedömningar och behandlingar är meriterande - Barnkompetens är meriterande
Personliga egenskaper Vi vill att du delar vår ambition och har ett stort fokus på kvalité, tillgänglighet och utveckling Vi värdesätter samarbetsförmåga, engagemang och lust att delta i att utveckla verksamheten.
Information om tjänsten lämnas av: Enhetschef Helen Andersson, tel. 08 550 203 50
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: helen.andersson@kringlansvardcentrum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kringlans Vårdcentrum AB
(org.nr 556800-8154)
Lovisinsgatan 3 (visa karta
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151 73 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Kringlans Vårdcentrum AB Jobbnummer
9990241