Psykolog till Karolinska Universitetssjukhuset
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2026-06-17
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du psykolog med intresse för sexualmedicin, forskning och utveckling? Hos oss på ANOVA blir du en del av en engagerad och kunskapsdriven verksamhet där samarbete, nytänkande och patientens behov står i centrum!
Du erbjuds
att ingå i ett team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra
att delaktigt och närvarande ledarskap där vi ser varje individ och strävar efter att du får de bästa förutsättningarna för din fortsatta professionella utveckling
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
ANOVA är en multidisciplinär verksamhet på tvärvetenskaplig grund för behandling, utveckling och forskning inom Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Enhet Endokrinologi.
Vårt övergripande uppdrag är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa, sexuellt våld och att utreda och behandla personer med könsdysfori. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterska, biomedicinska analytiker, psykolog och kurator. Vi samverkar omkring patienten i multidisciplinära team.
Den Sexualmedicinska delen tar emot och utreder personer för såväl farmakologisk som psykoterapeutisk behandling vid sexuell dysfunktion, kompulsivt sexuellt beteende och sexuell avvikelse.
Mottagningen genomför just nu flera spännande projekt i såväl internationella som nationella samarbeten och har fått utökade regeringsmedel för att vidareutveckla och expandera det preventiva arbetet emot sexuellt våld.
Som medarbetare uppmanas du vara intresserad av forskning och utveckling och att delta kontinuerligt i vår interna fortbildning. Initiativ för att förbättra, utveckla och presentera nya arbetsmetoder välkomnas.
Du ska svara för de arbetsuppgifter som är yrkesspecifika för psykolog; utredning, diagnostik och behandling. Du kommer att ingå i den grupp som bemannar Hjälptelefonen och chatten, PrevenTell. Som psykolog hos oss arbetar i team.
Som medarbetare uppmanas du vara intresserad av forskning och utveckling och att delta kontinuerligt i vår interna fortbildning. Initiativ för att förbättra, utveckla och presentera nya arbetsmetoder välkomnas.
Vi söker dig som
har mod att agera och har förtroende för din egen yrkesmässiga förmåga.
arbetar målinriktat och resultatfokuserat, anpassar sina prioriteringar och sin planering efter vad som krävs för att nå målen. Är flexibel och justerar sitt arbete när målen förändras.
arbetar bra med andra. Är lyhörd och smidig; lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt, är prestigelös nog att rycka in där det behövs.
arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar aktiviteter på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga, flexibilitet, kreativitet och initiativrikedom.KvalifikationerKvalifikationer
Leg. psykolog, företrädesvis med KBT-inriktning
Meriterande:
Särskild kunskap om eller erfarenhet av behandlingsarbete vid sexualmedicinska diagnoser
Erfarenhet av arbete inom psykiatri och rättspsykiatri
Erfarenhet av chatt och/eller hjälplinje
Erfarenhet av forskning
Erfarenhet av utvecklingsarbete, forensisk psykologi/rättspsykiatri, sexualmedicin eller KBT-behandling
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Endokrinologi Kontakt
Katarina Görts Öberg katarina.gorts-oberg@regionstockholm.se Jobbnummer
9968723